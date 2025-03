Crecen un 19% las agresiones a sanitarios en Andalucía: este es el perfil de los profesionales que las sufren

Según las cifras oficiales del Registro Informático de Agresiones de Centros (RIAC) del Servicio Andaluz de Salud en 2024 se registraron 1.866 agresiones, 302 más que el año anterior. Por el tipo de agresión, 362 fueron físicas y 1.504 no físicas y en el 80 por ciento de los casos las víctimas son el personal sanitario.

El Sindicato de Enfermería, SATSE, en Andalucía ha abogado por la implementación continua de medidas para prevenir, proteger y combatir la violencia hacia los trabajadores de la Sanidad tras constatarse con estos datos el incremento superior al 19 por ciento de las agresiones al personal del Servicio Andaluz de Salud (SAS) durante el año 2024. Por provincias, Sevilla lidera el número de ataques con 479 (101 físicas y 378 no físicas), seguida de Cádiz con 343 (61 físicas y 282 no físicas), a la cola se encuentra Huelva con 66 (6 físicas y 60 no físicas).

El aumento de las agresiones, tanto verbales como amenazas, insultos, descalificaciones, como físicas, empujones o puñetazos, es motivo de gran preocupación para los profesionales sanitarios debido a su contacto cercano y continuo con los pacientes y sus familiares.

Estas números son solo una parte visible de este problema señala SATSE aunque por otro lado son muchas las agresiones que enfermeros, fisioterapeutas, médicos y otros trabajadores dejan sin denunciar y, por tanto, no pueden cuantificarse oficialmente.

Mapa de agresiones

Este incremento de las agresiones dejan claro que es urgente seguir implementando medidas preventivas y disuasorias para evitar estos actos violentos y garantizar que los profesionales agredidos reciban atención y apoyo.

SATSE reclama la puesta en marcha definitiva del Observatorio de Agresiones a Profesionales del Sistema Sanitario Público Andaluz, constituido en septiembre de 2023 pero aún en proceso de tramitación. Este órgano consultivo se encargará de la vigilancia y análisis de las causas de las agresiones, permitiendo identificar tendencias y elaborar propuestas de intervención y promoción de la investigación. Asimismo, el sindicato demanda la elaboración de un mapa de agresiones para identificar los centros, servicios y unidades con mayor riesgo, priorizando las intervenciones y revisando las condiciones de seguridad de los centros sanitarios.

Sanciones económicas a los agresores

En la misma línea, se insta a acelerar la tramitación de la Ley de Autoridad de Profesionales del SSPA, anunciada hace más de un año. Esta ley establecerá un régimen sancionador para los usuarios del SSPA, con sanciones económicas proporcionales al daño causado y acciones para la protección jurídica y material de los profesionales, así como actuaciones de apoyo. Estas y otras medidas son esenciales para garantizar que las agresiones a los profesionales de la Sanidad no queden impunes, en un contexto de aumento tanto en el número como en la gravedad de los casos de violencia.

Esta organización sindical señala que los profesionales sanitarios no son responsables de las deficiencias del sistema sino víctimas del deterioro de la Sanidad Pública y concluyen que están haciendo todo lo posible para que esto no repercuta en los ciudadanos en su atención y cuidados.

Con motivo del Día Europeo contra las Agresiones a Médicos y Profesionales Sanitarios, que se celebra el 12 de marzo, el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos ha presentado los datos de las agresiones registradas en Andalucía en 2024, que ascienden a 138 casos frente a los 129 casos de 2023. El Observatorio Contra las Agresiones de la Organización Médica Colegial recogió en 2024 un total de 847 agresiones a nivel nacional, el segundo mayor registro desde la creación del observatorio, lo que sitúa la cifra total desde 2010 en 8.108 agresiones.

En 2024 se han denunciado en 40 acciones violentas en Málaga, la provincia que lidera el número de agresiones, le sigue Sevilla con 24 y a la cola encontramos Córdoba con cuatro acciones violentas.

El presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, Dr. Alfonso Carmona, ha asegurado que las agresiones a médicos hay que sancionarlas "en la misma proporción que cuando se hace. Del mismo modo que se castiga cuando se agrede a cualquier otra autoridad".

Por su parte, el Dr. Gaspar Garrote, Coordinador del Observatorio de Agresiones del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, ha asegurado "la agresión al sanitario, no sólo es grave cuando es física; a las verbales y amenazas hay que darles máxima importancia, ya que hay daños psicológicos que pueden redundar en un deterioro de la asistencia".

"Denuncia insitu"

El Consejo Andaluz de colegios de Médicos continúa reivindicando la creación de un registro único y homogéneo de agresiones, promover la "denuncia in situ" para facilitar las denuncias, trabajar en la información al paciente con formación en situaciones conflictivas y gestión de la información, campañas contra agresiones en los centros sanitarios, informativas sobre la prohibición de grabación en las consultas y que el médico es autoridad en el ejercicio de su función, crear la figura del director de seguridad en los centros hospitalarios o que el protocolo de Agresiones del SAS incluya el seguimiento psicológico de los médicos agredidos.

Perfil de los profesionales que sufren agresiones

De las agresiones registradas el 67% son a mujeres frente al 33% a hombres, este dato consolida la tendencia de los últimos años. Predominan los facultativos menores de 35 años (35%), seguido de los médicos entre 36 A 45 años (22%).

El ámbito de la Atención Primaria, que supone el 43% de los casos, concentra la mayoría de las agresiones, seguido de Urgencias en Hospitales (21%), Urgencias en Atención Primaria y en el ámbito hospitalario. Sobre el tipo de ejercicio en el que se produce el 89% en el público frente al 11% en el privado.

Las amenazas y coacciones representan más de la mitad de las agresiones

Respecto a los diferentes tipos de agresiones sufridas, en el 54% de los casos se produjeron amenazas y coacciones, seguido del 28% con insultos y vejaciones, mientas que el 18% fueron lesiones. Estas acciones han tenido consecuencias físicas en el 27% de los casos y psíquicas el 67%. Mientras que de todas las agresiones recibidas y comunicadas acabaron en baja laboral el 23% de las mismas.

Los motivos de estas agresiones se encuentran de nuevo en la discrepancia con la atención médica recibida que supone el 49% del total. Aunque en menor medida, también son motivos de agresiones el tiempo en ser atendido (15%) y no recetar lo propuesto por el paciente (13%), entre otras.

Tipología de agresores

El perfil medio coindice con un varón, el 54% de los casos, con un tramo de edad de 46 a 60 años (49%), seguidos de los menores de 40 años (40%). Cada vez más profesionales deciden denunciar las agresiones, solo 18 de las agresiones comunicadas a los Colegios de Médicos de Andalucía no han sido denunciadas, hablamos de 109 de las 127 registradas. En 40 casos de las denuncias presentadas se abrió procedimiento judicial.

