El conductor del autobús en el que una mujer dio a luz en Valencia: "Con el cordón y el moradito..."

Eran las 7:30 horas Antonio Rodríguez conducía un autobús de la EMT de Valencia, como hace habitualmente desde hace 23 años, los que lleva trabajando en esta empresa. Sin embargo, nada hacía presagiar que se trataría de uno de los viajes más importantes de su trayectoria profesional. Una mujer que viajaba junto con su marido en la Línea 63, tras haber subido cerca del Paseo Marítimo, se ponía de parto ante la sorpresa de los presentes y del conductor, quien no dudó en desviar su ruta habitual para poner rumbo al Hospital Clínico cuando llegaban al final de la Avenida de Tarongers. "No pidan paradas que vamos directos al hospital", anunciaba Antonio a los 30 pasajeros a lo que, dice, no les dio opción a réplica ante dicho desvío.

A sus 53 años, el chófer asegura que es la primera vez que se ve envuelto en una situación así y que no dudo en, con todas las medidas de seguridad, acudir lo antes posible al destino.

Desvió su ruta para ir al Hospital Clínico

Pese a su rápida actuación, el bebé ya había nacido antes de que pudiera estacionar en la puerta de urgencias del hospital. "Nada más girar a Blasco Ibáñez ya he oído el llanto del niño, que ya había nacido", recuerda Antonio. Explica que arrodilló el autobús mediante el mecanismo que lo permite, y activó un sonido de claxon más fuerte para avisar a los sanitarios, que enseguida salieron con una camilla para atender a la madre y al recién nacido.

Fue el padre quién asistió el parto mientras el autobús seguía en marcha, junto con la ayuda del resto de pasajeros. Él, por su parte, agradeció al conductor su ayuda con "dos palmaditas en la espalda y las gracias" ya que, como cuenta Antonio, el matrimonio es de origen extranjero y presentaban dificultades con el lenguaje.

Un parto natural y sin incidencias

El bebé y la madre se encuentran bien después de este inusual parto en carretera. Una circunstancia que el conductor califica como "fuera de lo normal", pero que le ha permitido a Antonio, padre de tres hijos nacidos por cesárea, ser testigo de un parto natural. "Es la primera vez que lo veo, con el cordón, el moradito, me ha hecho mucha ilusión", contaba. Sin duda, uno de sus viajes más especiales que finalizó sin incidencias y continuando con su ruta habitual después de dejar a los estrenados padres y a su bebé en el hospital.

Agentes de la autoridad

En este sentido, el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana recuerda que los conductores e inspectores de EMT Valencia ostentan la condición de 'agentes de la autoridad', una categoría reconocida en el ejercicio de sus funciones de control y fiscalización del pasaje para el uso adecuado de los títulos de transporte, por lo que Antonio actuó correctamente al desviar la ruta del autobús.

El Ayuntamiento de Valencia, por su parte, también ha resaltado la rápida actuación y reacción del conductor del autobús.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com