Da a luz en el baño de un concesionario y niega que el bebé sea suyo tras esconderlo en un cajón

La joven, de 20 años, acudió el pasado miércoles con su padre a un concesionario de la ciudad de Resistencia, en la provincia de Chaco (México) para comprar un coche. De repente, la chica se ausentó al baño del local donde terminó dando a luz a su bebé. Pero esto pudo acabar en tragedia.

El recién nacido estaba dentro de un cajón de un escritorio del baño. Ahí lo había escondido su madre que después del parir salió del lugar sin decir nada a nadie. El cajón tenía restos de hierba en su interior porque nunca se usaba. A raíz de los ruidos y del extraño comportamiento de la joven, uno de los encargados fue al lugar y encontró al pequeño.

Los empleados llamaron al servicio de emergencias y hasta el lugar se acercó un dispositivo policial. La joven madre, identificada con las iniciales E.P., por la Policía, dijo que estaba en shock y en un primer momento hasta negó que el hijo fuera suyo. Uno de los oficiales comprobó que el bebé se encontraba con vida, lo envolvió en una toalla y salió rápidamente hacia el hospital.

El bebé tenía 26 semanas de gestación y pesaba apenas 800 gramos, tal y como indicaron los agentes que gracias a su rápida intervención le pudieron salvar la vida. El bebé permanece hospitalizado en estado "delicado", con asistencia respiratoria mecánica por ser un nacimiento "prematuro extremo".

Negó ser su madre

Según el parte policial, la joven en un primer momento negó ser la madre del bebé pero los agentes ordenaron que le realizaran a la chica un examen ginecológico que indicó que mostraba signos de haber parido recientemente.

Juan Pulzoni, el padre de la joven, contó a 'Radio Nordeste' que su hija entró en estado de shock. "Estábamos haciendo la transacción del vehículo con la agencia cuando mi hija pidió permiso para ir al baño. Más tarde, salió en estado de shock y asustada, y fue entonces cuando descubrimos lo ocurrido", declaró Juan.

Su padre, de 58 años, confesó que la familia no tenía conocimiento del embarazo de su hija. "No teníamos conocimiento del embarazo. Llevábamos un control médico, pero nunca notamos nada fuera de lo común. No se le notaba una panza", destacó el padre.

"Muy shockeada"

La madre también fue trasladada al hospital ya que sufrió un ataque de pánico tras la dramática escena. "Ella está recién recapacitando, estaba muy shockeada. Recién he podido hablar con ella y está recibiendo buena atención en el hospital. Por el momento, lo más importante es que tanto el bebé como mi hija se están recuperando", indicó su padre.

Pese a ello, el padre negó de que se haya tratado de un abandono de menores ya que se quedaron en el lugar. "En ningún momento hicimos abandono de persona ni planteamos darnos a la fuga". Es más, tras evaluar distintos coches, la familia finalmente escogió uno que pagó en el acto.

