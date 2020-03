¿Cómo debe aislarse un enfermo de coronavirus en casa?

Algunos pacientes diagnosticados con coronavirus han sido aislados en sus casas. En una situación hipotética, si el número de casos creciera hasta el punto de dejar los hospitales saturados, confinar a los enfermos en sus casas será la única opción. Pero, ¿existe riesgo de contagio si se realiza una cuarentena en casa?

Lo más importante es que se sigan unas recomendaciones para que la cuarentena sea efectiva y no se produzca un contagio entre el afectado y las personas que convivan con este. El enfermo debe estar en una habitación solo, si es posible con baño propio, la puerta siempre cerrada y que de a la calle para que sea ventilada todos los días.

El paciente debe comunicarse con las personas que conviva a través de un teléfono móvil, tendrá un cubo de basura con una bolsa hermética y si tiene que salir de la habitación, debe utilizar una mascarilla que tape la nariz y la boca, debe lavarse bien las manos y nunca acercarse a dos metros de sus familiares o de las personas que este con él en la vivienda.

Por lo tanto, la sensatez del paciente y de los familiares es clave para no saltarse la cuarentena y que no se produzca un contagio, hay riesgo pero si se respetan todas las medidas, lo normal que es no se produzca. Por supuesto, el afectado no recibirá visitar y solo un miembro de la casa se hará cargo de sus cuidados.