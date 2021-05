La colección de sellos de Correos contra el racismo que ha desatado una oleada de memes

Correos ha lanzado hoy una campaña, bajo el hashtag #EqualityStamps, para concienciar sobre la existencia del racismo y la "injusta y dolorosa realidad que no debería existir" sobre este tema.

Para dicha campaña, Correos ha diseñado cuatro sellos, a los que ha otorgado un valor en función del color. Y aquí es donde ha llegado el problema, ya que ha decidido otorgar el mayor valor (1,60 euros) al sello de color más claro, mientras que el de menor valor (0,70 euros) ha sido para el de color negro.

Correos lo ha justificado explicando que "cuanto más oscuro sea el color del sello, menor valor tendrá. Reflejando así una injusta y dolorosa realidad que no debería existir".

La cuestión es que este hecho ha desatado los memes y burlas de muchas personas, que consideran que esa decisión de dar el menor valor al sello de color negro más que concienciar contra el racismo consigue justo lo contrario.

Por ejemplo, el usuario Marc Jordá (@MarcJorda) respondía al tuit de Correos con la siguiente frase: "Campañas contra el racismo que, por lo que sea, salen mal".

No ha sido el único en poner en cuestión la campaña de Correos. José Luis Sariego apuntaba lo siguiente en un tuit: "Nuevos sellos de Correos. Le da menos valor a los de color negro que a los color blanco El KKK estará contento. Made by the government of Spain".

Los memes y burlas a la campaña de Correos y sus sellos han sido innumerables.