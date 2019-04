Colau, sobre las mafias okupas en Barcelona: "Estamos preocupados por la existencia de mafias y tienen que tener una respuesta policial"

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha dicho, en relación a las viviendas vacías que hay en Barcelona, es que "lo primero que hay que hacer es distinguir la situación de pequeños propietarios y grandes propietarios y ver qué hacemos para que no haya miles viviendas vacías que se estropean y generan problemas en los barrios". Además, recuerda que sigue habiendo familias "que no pueden acceder a la vivienda en un mercado normal debido a unos precios desorbitados".

La alcaldesa recuerda que estos problemas los vienen arrastrando desde hace años y, "una vez más, los señores de la derecha en lugar de proponer una solución para que esos pisos vacíos de los bancos rescatados con dinero público se pongan en alquiler social, se vuelve a criminalizar a las víctimas y se vuelve a poner a todo el mundo en el mismo saco".

En su opinión, "el problema principal es que se proponga una ley que no responde a la realidad cotidiana" ya que, dice, "algunos diputados en el Congreso están muy lejos de la realidad cotidiana y estas medidas que están proponiendo no solo no resuelve el problema, sino que lo aumentan".

Colau afirma que "necesitamos que las viviendas vacías se pongan en alquiler", ya que, que se mantengan vacías, es "un efecto de llamada para las mafias".

Sobre los precios del alquiler, la alcaldesa dice que "Barcelona no puede tolerar esta subida de precios de alquiler porque está expulsando a su población". Indica que "hay que poner un límite a esos precios abusivos: no puede ser que no suban los salarios y los alquileres aumenten un 15%".

Sobre la alianza de BComú y Podemos, Colau ha dicho que la gente les ha pedido que se mantengan unidos "para ser una alternativa real a los partidos del 3% y a los que han malgobernado durante décadas Cataluña". "Tenemos que juntarnos, la gente lo ha premiado y agradecido".