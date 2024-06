Una clínica de cirugía estética de Murcia cierra y deja a los pacientes a mitad del tratamiento

Los pacientes de las clínicas Doctor Life de Murcia recibieron hace unas semanas un mensaje de Whatsapp diciendo que, durante unos días, la clínica iba a cerrar y que el seguimiento del tratamiento lo harían en otro centro. Pero la realidad fue bien distinta. Ni ha habido seguimiento ni tampoco han vuelto a abrir. La clínica ha cerrado definitivamente y los pacientes se han quedado con sus tratamientos a medias.

Se calcula que hay una decena de pacientes que acudieron a la clínica para perder peso mediante un balón gástrico y no han tenido el seguimiento que requiere este tratamiento. Es el caso de Alejandro Carbonell: “El 1 de febrero me hice la intervención que me costó 3.500 euros e incluía la puesta del balón, seguimiento con médico y nutricionista y la extracción del balón. Yo solamente tuve la intervención del balón y una única visita con el nutricionista en Murcia”.

La pesadilla para Alejandro no había hecho más que empezar. Un mes después de la intervención recibe un whatsapp de la clínica diciéndole que cerraban durante diez días. Pero en realidad el cierre era definitivo. “Vi en internet que habían cerrado la clínica en Alicante con el mismo modus operandi y me puse en contacto con la oficina del consumidor en Murcia. Mandamos un correo electrónico al que nos indicaban en el wasap y nos lo devolvía. El teléfono salía apagado, enviamos un burofax a Madrid y nadie lo recogió”, explica.

Ante la imposibilidad de contactar con la empresa, Alejandro decidió buscarse otro nutricionista para hacer el seguimiento del tratamiento y también se puso en contacto con la Seguridad Social porque en un mes tienen que quitarle el balón gástrico.

El caso de Alejandro no es el único. Hay otros afectados que han llegado a pagar hasta 6.000 euros por un tratamiento que se ha quedado a medias.

