'¿Tú disfrutas? Ella, no', el mensaje de los carteles a pie de carretera para luchar contra la prostitución del Ayuntamiento de Gavà

Para evitar la habitual, en algunos sitios, escena de prostitutas al borde de la carretera han instalado carteles con esta leyenda: "¿Tú disfrutas? Ella, no. La trata de personas y la prostitución es un atentado contra los derechos humanos. No seas cómplice". Otros recuerdan que no se puede requerir ni ofrecer servicios sexuales, lo que puede suponer multas de hasta 3.000 euros.

Raquel Sánchez, la alcaldesa de Gavà, recuerda que muchas mujeres vienen de sus países de origen porque "están en una situación de vulnerabilidad, porque no tienen otra opción. Muchas veces también sometidas a la coacción a la amenaza".

Este viernes también estaban trabajando junto a los carteles. Suelen hacerlo unas 20 mujeres en esta zona de la localidad en pésimas condiciones higiénicas. Los avisos se han colocado en otras 11 zonas del municipio y también se han cerrado caminos utilizados habitualmente para estos encuentros. Algunos vecinos señalan el peligro que suponen los coches parados en los arcenes.