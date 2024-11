Carlos, un vecino de Paiporta que consiguió salvar su vida subiéndose a un árbol: "Subido en él fue de risa ver el teléfono sonando"

Este lunes se cumplen 13 días del paso de la DANA. A su paso, 78 municipios de la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía resultaron afectados y muchos de ellos, sobre todo los valencianos, continúan realizando las labores de limpieza, así como la búsqueda de personas desaparecidas desde entonces.

Con el paso de los días, también siguen saliendo a la luz imágenes de aquella tarde noche del martes 29 de octubre. Una de ellas es la de Carlos. A él la riada le sorprendió volviendo a casa de trabajar. Para tratar de salvar su vida, salió de su coche y se subió a un árbol. Estando en el árbol, tratando de no caer al agua, fue cuando la alerta de emergencia de protección civil saltó. Un aviso que para muchos ya fue muy tarde.

Desde Antena 3 Noticias hemos podido hablar con él para que nos cuente su testimonio, cómo vivió aquellos angustiosos momentos. Nos cuenta que en Paiporta (Valencia), la zona cero de la DANA, aquel martes "no llovía ni gota, es lo sorprendente".

En el momento en el que la riada le sorprende, Carlos trata de salir de su vehículo para ponerse a salvo. Lo consigue y se sube a un árbol y nos cuenta que "la alarma me suena cuando ya bajó el agua y vino ya una persona para decirnos que ya podíamos bajar. Yo estuve tres cuartos de hora subido en el árbol y fue cuando era de risa ver el teléfono sonando y decir: "¿qué me estás contando? ¿Ahora me dices que me suba a un árbol?".

"¿A día de hoy por qué narices no ha dimitido la persona o las personas que sean responsables? ¿Estamos viendo lo que hemos vivido aquí? Esto es un desastre. Hemos tenido que esperar 13 días para que nos limpien las calles y aún así siguen las calles llenas de barro, siguen muebles en las calles, huelen fatal las calles", denuncia Carlos. También se lamenta que siempre que hay que ayudar a otros, España es el primer país en hacerlo, pero "¿y con nosotros?", se pregunta.

Carlos asegura que están abastecidos de agua y productos de limpieza y explica lo que necesitan

Durante su intervención, Carlos ha querido aclarar que "gracias a Dios por todos los voluntarios" actualmente están abastecidos. "Tenemos los locales todos llenos de alimentos, tenemos agua, tenemos leche", ha dicho, pero también ha explicado que lo que necesitan son "camas, ropa de cama, cocinas para poder cocinar", porque las personas que vivían en bajos —los más afectados de los desperfectos de esta DANA— lo han perdido todo.

"Alguien ha fallado en una cosa básica, tenía que apretar el botón"

"Ha habido una negligencia gordísima. Alguien ha fallado en una cosa básica, tenía que apretar el botón y avisarnos a tiempo, y todas las personas nos habríamos subido en un alto. Cinco minutos antes en vez de esperar tres cuartos de hora después de que haya pasado más de dos metros la riada", ha concluido.

Así están algunos de los afectados por la DANA en Alora dos semanas después

El temporal también causó importantes destrozos en la comarca del Valle del Guadalhorce en Málaga. Las infraestructuras públicas ya están restablecidas. No ocurre lo mismo con los cuadros eléctricos y las tuberías de las casas de muchos de los vecinos afectados que tienen que cambiarlas por completo.

La Diputación de Málaga ha anunciado que va a destinar un millón de euros para ayudar a las familias afectadas por la DANA en la provincia. Su presidente, Francisco Salado ha asegurado que "hemos puesto a las personas en el centro de todas nuestras actuaciones".

Las ayudas, con un importe máximo de 10.000 euros por familia, serán de dos tipos: para cubrir necesidades básicas, suministros y alquileres y para mobiliario, reparaciones y obras, siempre de vivienda habitual. El número de beneficiarios de estas ayudas podría ronda los 150.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com