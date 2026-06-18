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El cantante Miguel Ríos, obligado a suspender sus conciertos en Ourense y Arucas por un "leve traumatismo craneal"

El Ayuntamiento de Ourense ha informado por medio de un comunicado que el cantante ha sufrido un accidente doméstico provocándole un leve traumatismo.

Concierto de Miguel Ríos

Concierto de Miguel Ríos EUROPA PRESS

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Manuel Pinardo
Publicado:

El Ayuntamiento de Ourense ha informado de que el cantante Miguel Ríos no actuará en las fiestas de la localidad, tal y como estaba previsto, debido a un accidente doméstico que le ha provocado un "leve traumatismo craneal". El propio cantante lo anunciaba mediante un comunicado en sus redes sociales las causas de la cancelación.

Aunque no han descrito como ocurrió el accidente, el diagnóstico que la dieron en el hospital, le obliga a mantener reposo durante unos días tal y como informa el comunicado que su equipo ha publicado en las redes sociales del artista.

Ya está recuperándose

"Queridos amigos, lamentamos comunicaros que nuestro queridísimo Miguel Ríos sufrió ayer un leve accidente doméstico, que le provocó un leve traumatismo craneal, según el informe médico. Por recomendación médica, y aunque su evolución es favorable, deberá guardar unos días de reposo, lo que le impedirá actuar en los próximos conciertos, programados con tanta ilusión y cariño en Ourense y Arucas", explica el comunicado.

Debido a la preocupación de sus fans por el estado de salud del cantante de 81 años, sus representantes han aclarado que "Miguel está bien dentro de lo que cabe" y que "le da mucha rabia tener que cancelar". "Pronto volverá a la carga, pero por ahora tiene que guardar reposo por orden médica".

También han lamentado la cancelación de los próximos conciertos: "Sentimos profundamente las molestias que esta situación pueda provocar y os agradecemos de corazón toda vuestra comprensión, cariño y apoyo que siempre le dais. En los próximos días os informaremos, a través de los canales oficiales, sobre la posibilidad de reprogramación de las fechas afectadas".

Comunicado del Ayuntamiento de Ourense

"El Ayuntamiento informa de que actuará en las próximas horas qué artista actuará este viernes en las fiestas de la ciudad".

"En los próximos días informaremos, a través de los canales oficiales, sobre la posibilidad de reprogramación de las fechas afectadas. Miguel Ríos quiere trasladar personalmente su agradecimiento a todos y espera reencontrarse muy pronto con su público", zanja el comunicado.

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