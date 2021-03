Cambio de hora 2021: ¿Tengo que adelantar o atrasar el reloj hoy?

El cambio de hora llega, como cada año, el último domingo de marzo, coincidiendo justo una semana después de la venida de la primavera, inaugurada este 2021 el pasado fin de semana. En la madrugada de este domingo nuestros relojes harán oficialmente el salto estacional para ir dando paso al horario de verano. Nos adelantamos una hora.

Con la premisa de acomodar la jornada laboral a las horas con luz natural y optimizar el gasto energético, los países de la Unión Europea, y hasta unos 70 países en total en todo el mundo, aplicamos este cambio de hora en marzo, y otro en octubre.

Año tras año surge el debate en torno a esta medida, y debido a la revolución tecnológica o la flexibilidad de horarios laborales, hay dudas sobre la utilidad del cambio horario que realizamos dos veces al año. Son varios los países que nunca han hecho el cambio de hora, especialmente en Latinoamérica, otros que han dejado de hacerlo, como Rusia o Turquía, pero en nuestro caso, la Directiva 2000/84/CE que lo pauta, continúa afectando a todos los miembros de la Unión Europea.

El dilema sobre la efectividad del cambio horario sigue sobre la mesa, pero quizá no por mucho más tiempo. En 2018, el Parlamento Europeo abrió la posibilidad de suprimir el cambio de hora y promovió una consulta ciudadana en la que se votó mayoritariamente por suprimirlo, pero la decisión final está en manos de cada país y es en abril de 2021 cuando deben resolver la disyuntiva.

Cada miembro de la Unión Europea ha de determinar cuál es el horario que más le beneficia y decidir entre tres posibles escenarios: si quedarse en el horario de verano en el que entramos cada mes de marzo, si en el de invierno que implantamos anualmente en octubre, o si mantiene el cambio de hora dos veces al año como hasta ahora.

En España una comisión de expertos evalúa la cuestión para decidir qué horario es el mejor para nuestro país, pero por el momento no hay una resolución concluyente. Quizá el de hoy sea el último cambio de hora que hagamos, quizá lo sea el próximo, en octubre, o quizá nada se mueva y continuemos con la fórmula del cambio horario un par de veces en el año.

¿Qué cambio horario toca en marzo? ¿Adelantar o atrasar el reloj?

A partir de este último domingo de marzo amanecerá y anochecerá más tarde. Hoy adelantamos el reloj. El cambio al horario de verano hará que a las 02:00h de la madrugada serán las 03:00h, nos saltamos una hora de nuestra vida, y aunque perderemos una hora de sueño durante esta noche, veremos cómo la luz del día será más duradera por las tardes desde mañana mismo.

Nuestros amaneceres serán un poco más oscuros ahora ya que el día despuntará una hora más tarde, pero poco a poco, a medida que el verano se acerca, los días irán creciendo unos minutos de luz cada día. Para junio los días serán los más largos del año, tendremos casi 15 horas de luz diurna.

Los relojes no volverán a moverse hasta octubre, o quizá ya nunca más, en el caso de que España decida quedarse en el horario de verano. No tardaremos en saberlo. Mientras tanto, recuerda: esta noche, a las 02:00h serán las 03:00h, no olvides cambiar hoy tus relojes, entramos ya en horario de verano.