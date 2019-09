Rosa y su marido están hartos. Tienen un prostíbulo en el piso de al lado de su casa y se quejan de que lo clientes les llaman constantemente buscando sexo en su casa.

Una pareja de Castellón denuncia la auténtica pesadilla que viven cada noche al tener un prostíbulo en el piso de al lado. Sus quejas son constantes, aseguran que están hartos y no solo ellos, el resto del vecindario también. Pero, sin duda, los más afectados son ellos.

Cuentan que llaman a su timbre por las noches, se equivocan de piso al querer subir al prostíbulo y son ellos quienes reciben los insultos de la gente ebria que intenta adquirir los servicios que se ofrecen en el interior del piso. "Ellos viven en el número seis y el del prostíbulo es el número ocho. "Durante todo el día y toda la noche están llamando clientes a nuestro timbre, muchos de ellos borrachos y maleducados. La situación es desesperada; ya no sabemos qué hacer", es lo que cuentan Adrián y Rosa, la pareja afectada.

Han llamado varias veces a la Policía pero aseguran que no hacen nada. Les dicen que no pueden poner una denuncia porque no existe ninguna agresión y se preguntan si es necesario que se peguen para poder solucionar el infierno en el que viven. "Tenemos miedo de que algún día pase algo peor", confiesan. Tal es su desesperación que incluso han colgado un cartel en el balcón señalando el número del piso en el que está el prostíbulo.