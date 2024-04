Buscan a Naia, la gata que lleva 72 horas perdida en el aeropuerto de Tenerife

La gata Naia lleva 72 horas desaparecida en el aeropuerto de Tenerife Norte. Así lo han dado a conocer sus dueños a través de las redes sociales, y es que el animal habría desaparecido bajo la custodia de Iberia Express, mientras era transportado a la bodega del avión.

En una publicación de la red social X se puede leer: "Para @Iberia: el vuelo IB3759 perdió a Naia por la pista del aeropuerto #TFN después de pagar 150 euros. Bajamos del avión a por ella, +72h y sigue desaparecida. Qué van a hacer al respecto? @aena pedimos ayuda".

Un cargo de 145 euros

Rocío y Álvaro Bienert, son los dos hermanos que tenían previsto coger un avión el pasado domingo desde Tenerife Norte hasta Madrid. Álvaro, médico de profesión, había estado un tiempo trabajando en la isla donde adoptó a los dos gatos con los que viajaba, Naia y Gofio.

Como estipula la normativa, Bienet acudió al aeropuerto con los dos felinos, situados en distintos transportines. Para que volaran tuvo que abonar un cargo de 145 euros, y a continuación pasar el control de seguridad. Acto seguido los animales quedaron a cargo de los operarios de la compañía, que deberían haberlos trasportado a la bodega del avión. Pero algo falló durante este proceso.

Como han explicado los protagonistas de la historia, fue una vez entraron en la aeronave cuando uno de los auxiliares de vuelo se les aproximó para comunicarles que el transportín de la gata no se estaba homologado, y que, por tanto, no cumplía los requisitos para viajar. El dueño de Laia, y su hermana, se apresuraron a proponer soluciones, y fue entonces, cuando los trabajadores de la aerolínea le confesaron la verdad: la gata había logrado abrir el transportín y escaparse hacia la pista del aeropuerto. No lograban localizarla.

Los dueños no fueron notificados

Como ha narrado a varios medios, Rocío Bienert, se bajó del avión para intentar buscarla, aunque dada la amplitud y el ruido de la pista resultó imposible. Pero no se quedó ahí, al volver a la zona de maletas, se encontró con el otro animal, Gofio, que finalmente tampoco había volado, y los dueños no habían sido notificados de este hecho.

Tras la búsqueda, Rocío decidió volver a Madrid con Gofio, mientras tanto en el aeropuerto Norte de Tenerife continúan las labores de búsqueda de Laia. El personal del aeropuerto se encuentra avisado, y los dueños han pedido la colaboración de asociaciones animalistas y la aerolínea, que afirma que buscará a la gata "el tiempo que sea necesario".

