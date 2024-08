Una bodega de Tenerife elabora un vino "nacido del fuego"

El fuego que arrasó más de 15.000 hectáreas el año pasado en la isla de Tenerife estuvo a punto también de acabar con sus viñedos; parras antiguas, históricas en muchos casos, que se quedaron muy cerca del incendio. Esto provocó que se perdiera gran parte de la producción. Pero en la bodega 'Piedra Fluida' de Tenerife decidieron hacer de la necesidad una virtud y se propusieron crear un vino que hablara de lo que había ocurrido en sus viñedos ese año. Así nace 'Magec', un vino en cuya nota de cata se puede leer "Vino tinto, muy fresco pero con estructura, con aromas muy marcados a fruta roja".

El 15 de agosto de 2023 comenzó en la isla de Tenerife un incendio que ya está catalogado como el más grave y más prolongado que han sufrido las islas Canarias en su historia reciente. Las llamas afectaron a más de 15.000 hectáreas de monte, bajo monte, pinar pero también muchas fincas del norte y del sur de la isla, la mayoría de viñedos. Muchos de ellos se quemaron pero el fuego y el humo también perjudicó gran parte de la cosecha de muchas bodegas de la zona que en esa época estaban a punto de vendimiar. Es lo que le ocurrió a la bodega Piedra Fluida.

"Cuando la uva estaba para vendimiar, el fuego no nos permitió acceder a la finca. Pudimos hacerlo semanas después, pero cuando quisimos elaborar el vino en nuestra bodega de La Orotava, el peligro estaba en esa zona y no podíamos pasar por seguridad. Perdimos casi toda la cosecha", nos cuenta Sofía Monshower, una de las responsables de la bodega.

Así nació el vino

Cuando Sofía se dio cuenta de hasta qué punto el fuego había afectado a la cosecha de uva del año pasado decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. "Gran parte de nuestra uva de los viñedos del norte de Tenerife ubicados entre Santa Úrsula y Tacoronte estaba afectada por lo que se conoce como "huella del humo", un término más que identificado en lugares como California donde el "smoke taint", su traducción al inglés, ha afectado en muchas ocasiones a los grandes viñedos americanos. Se pusieron en contacto con ellos que les recomendaron no usar esa uva para hacer vino ya que por el sabor no valía la pena y perderían el tiempo, el trabajo y la producción.

Así que decidieron usar la uva de la variedad "listán negro" que no estaba afectada y mezclarla con la variedad "listán blanco". "A pesar de mezclar al 50 % ambos tipos de uva, blanca y tinta, Magec es un vino tinto. Se trata de un vino muy fresco y muy apetecible para verano", añade Sofía.

"Además de poder aprovechar parte de la cosecha, este vino nos permite poder contar parte de la historia de nuestro viñedo en el último año, que es uno de nuestros objetivos cuando decidimos recuperar viñedos antiguos", asegura.

Desde que comenzaron a elaborar vinos en 2018 su idea ha sido siempre recuperar parte de la historia, por eso se dedican a recuperar viñedos antiguos y con historia. "Por ejemplo ahora nos estamos centrando en recuperar un sistema muy antiguo de conducción de las parras que se llama “parra tradicional” que es único en el mundo y que consiste en permitir que la viña crezca por donde quiere, de manera que se obtiene una parra de un metro de altura pero que crece horizontalmente hasta más de diez metros".

Muchos agricultores están abandonando este sistema porque supone mucho más trabajo ya que requiere estar agachado para la recolección de la uva. "Es una pena que se pierda algo con tanta historia, similar al "cordón trenzado", por eso nos hemos empeñado en que nuestros vinos deben tener sabor pero también historia", reconoce Sofía

De ahí la historia de Magec, un vino con una producción de unas 8.000 botellas que nació del fuego pero que podría convertirse en una más de las referencias de esta bodega tan comprometida con el arraigo.

