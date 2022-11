Batalla campal a las puertas de un instituto en Tenerife: más de 1.000 alumnos presenciaron la pelea

Todo comenzó dentro de las aulas cuando un alumno amenazó a otro y éste avisó a sus amigos para reunirse a la salida y enfrentarse a él. Ha ocurrido en el Instituto de Enseñanza Secundaria Luis Diego Cuscoy de la localidad de Cabo Blanco en el municipio tinerfeño de Arona.

El ambiente se fue caldeando a lo largo de la mañana y cuando terminaron las clases la gran mayoría de los más de 1.000 alumnos del centro esperaron por fuera del edificio para presenciar la pelea. Golpes, puñetazos y patadas entre varios estudiantes mientras son jaleados por cientos de ellos que les rodean. A pesar de la dureza de los golpes, no hubo que atender a ningún herido.

En las inmediaciones del centro no había efectivos policiales en el momento de la pelea y cuando llegaron, avisados por los vecinos, ya no quedaba nadie por lo que no se produjeron detenciones.

Grabaron vídeos y los subieron a redes sociales

Mientras varias decenas de ellos se golpeaban, muchos de los presentes se ríen, les animan y graban las imágenes que después han reenviado y que ya se han viralizado. Han corrido como la pólvora entre diferentes grupos de Whatsapp y a través de redes sociales como TikTok o Instagram.

Este martes el centro estaba franqueado por agentes de policía tanto a la hora del inicio de las clases como a la salida para evitar nuevos enfrentamientos. Y desde la dirección del centro han organizado la salida escalonada de los cursos durante los próximos días para evitar que puedan encontrarse alumnos de diferentes niveles.