Batalla campal en Lleida: una multitud de jóvenes se dan patadas y puñetazos a las puertas de una discoteca

A las cinco de la madrugada de este jueves, una multitud de personas han protagonizado una batalla campal a las puertas de una discoteca de Lleida. Decenas de jóvenes se han peleado propinándose patadas, empujones y puñetazos en plena calle cuando salían de un local de ocio nocturno ubicado en el polígono Neoparc de la ciudad catalana.

La disputa se produjo delante de mucha gente que, aprovechando el festivo, había salido de fiesta. Fueron los propios testigos, junto con los responsables de la discoteca, quienes llamaron a los Mossos alertando de los hechos y, al poco tiempo, varias patrullas se desplazaron hasta la zona para diluir el enfrentamiento.

En el lugar de los hechos, los agentes pudieron identificar a varios de los implicados, pero, por el momento, no hay detenidos, ya que no consta ninguna denuncia por parte de las víctimas hasta la fecha. Tal y como confirman desde el Departamento de Comunicación de los Mossos d'Esquadra, no hay heridos de gravedad. Desde el propio departamento, también han asegurado que nadie iba armado en el momento del enfrentamiento.

Según algunas fuentes, algunos de los jóvenes que participaron en la pelea podrían ser menores de edad. Por el momento, no ha trascendido la nacionalidad de los implicados en la batalla.

Otro multitudinario enfrentamiento hace menos de un mes

No es la única pelea que se ha producido en la zona en los últimos meses. El pasado mes de septiembre también se produjo otra batalla campal en la comarca leridana, concretamente en Tàrrega. Fue el 24 de septiembre, cuando una veintena de jóvenes protagonizaron un enfrentamiento multitudinario que se inició por un desencuentro en un partido de fútbol sala.