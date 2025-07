El barrio de Barcelona donde el cartero no siempre llama dos veces, de hecho ni siquiera una

Abren cada día sus buzones y no encuentran ni una sola carta, y así, aseguran, llevan más de un mes.

Los vecinos de los barrios de Vallcarca i Penitents, del distrito de Gràcia de Barcelona, se quejan de que con la llegada del verano se han quedado, un año más, sin el servicio del cartero.

Relatan que el problema es que al no recibir la correspondencia no tienen forma de saber si tienen notificaciones o cartas certificadas que tienen un plazo que expira. "A lo mejor tienes una multa y no lo sabes" cuenta Fernando, vecino de la zona. "Hacienda manda cartas, el notario manda cartas y aquí se produce este vacío en verano que nos quedamos sin cartero. No entiendo cómo puede ser que no haya este servicio" añade Daniel.

Dicen que la única forma de saber si tienen correo urgente es probar suerte y acercarse a la oficina de correos más cercana, a 10 minutos en coche. "Tienes que llegar hasta allí, buscar aparcamiento, y una vez dentro, hacer la cola correspondiente, se te va todo el día" asegura otro residente.

Helena, una de las afectadas, relata que una vez en la oficina de correos se encontró con decenas de cartas acumuladas. "Hasta 20 recogí el otro día. Ésto ya sucedió el verano pasado. Un vecino tenía una multa y como no lo sabía expiró el plazo para pagar la mitad".

La explicación que les han dado a los vecinos es que los carteros cogen vacaciones pero no los sustituyen. Según CCOO llevan tiempo denunciando la falta de personal en esa zona "son 15 barrios y tenemos 8 carteros (5 a pie y 3 motos) cuando tendría que haber 11 personas", cuenta Charo Calvillo secretaria provincial de a sección sindical de correos de CCOO, añade: "Ahora en agosto situación es peor por que la plantilla se queda al 50 por ciento, por que se van de vacaciones y no sustituyen".

Calvillo cuenta que los trabajadores están desbordados y dice que a contrarreloj y como pueden se intenta repartir el correo urgente pero asegura que no dan a basto.

Según CCOO en la oficina de la calle Arenys de la ciudad condal hay una acumulación de 650 notificaciones por entregar, 250 paquetes y 850 cartas de correo ordinario.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com