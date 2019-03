El ayuntamiento de León reubica sus servicios tras el grave incendio

La reapertura del Registro del Ayuntamiento de León en el antiguo consistorio de San Marcelo ha sido la primera medida para reubicar los servicios municipales que se prestaban en el edificio del consistorio de León situado en el centro de la ciudad, donde ayer se desató un fuego extinguido de madrugada.

El alcalde de León, Emilio Gutiérrez (PP), ha reunido esta mañana a su equipo de Gobierno para analizar las necesidades de reorganización a las que obliga el incendio declarado en la sede principal de la administración local, que afectó a cinco de sus siete plantas.

Tras la reunión celebrada esta mañana, que continuará durante la tarde, el portavoz municipal del equipo de gobierno, José María López Benito (PP), ha señalado en declaraciones a los periodistas que, a primera hora de hoy, se reabrió el Registro en las dependencias municipales de San Marcelo.

El siguiente paso consiste en la reubicación de otros servicios y de los 400 trabajadores públicos que desempeñan su labor en la sede principal del Ayuntamiento de León, para lo que ha considerado determinante conocer los primeros datos sobre la valoración de los daños que el lunes puedan ofrecer los técnicos municipales.

Esta valoración será "determinante para poder barajar los tiempos de recuperación del edificio y poder tomar decisiones" en cuanto a la reubicación de personal y de las dependencias, ha asegurado.

El edificio situado en la céntrica calle Ordoño II de León consta de dos partes, la construcción original, que ha sido la menos dañada, y la parte trasera, de nueva edificación, que es la más afectada y que, según ha considerado, precisará de un mayor tiempo de recuperación, por lo que los servicios situados en esta última van a tener que ser obligatoriamente trasladados.

De momento, el equipo de gobierno y técnicos de la administración local visitarán esta tarde distintos edificios de titularidad municipal para conocer las alternativas con las que cuentan para este proceso de reubicación, que tendrá como "base de operaciones" el antiguo consistorio de San Marcelo y que se desarrollará "en estos días, semanas o el tiempo que se estime oportuno".

"Es realmente complicado y complejo", ha sostenido el portavoz, quien ha explicado que esta mañana se ha analizado concejalía por concejalía las necesidades de cada área. Ha precisado que, "en principio", el archivo local no ha sufrido ningún daño, aunque ha apelado a la cautela porque, a pesar de no haber sido alcanzado por las llamas, no se descarta que pueda haberse visto afectado por el agua en las labores de extinción.

En cuanto a los sistemas informáticos, cuyo elemento central se encuentra en la sexta planta, una de las más afectadas por el fuego, López Benito ha comunicado que, por el momento, no ha podido ser evaluado.