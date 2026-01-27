Alerta "grave" en una fruta española por la presencia de un plaguicida

Alerta "grave". El Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos (RASFF) de la Unión Europea ha activado los avisos de carácter "grave" tras detectar un insecticida en nectarinas con origen español.

Al parecer la sustancia encontrada es un plaguicida llamado acetamiprid. Se utiliza para controlar entre otras, plagas de pulgones, mosca blanca, cochinillas...actúa sobre el sistema nervioso de los insectos lo que les provoca la parálisis y la muerte. La cantidad máxima permitida de esta sustancia es de 0,08 mg, pero la cantidad detectada es de 0,27 mg.

La alerta fue publicada el pasado 19 de enero. Los lotes afectados ya han sido retirados. Al parecer las nectarinas tenían Italia como destino, pero en los controles de seguridad alimentaria que se realizaron en destino fue en los que se localizó el alto nivel de este insecticida. Italia ha sido el país que ha dado la alerta. El informe no ha avanzado mucha más información, pero se habría retirado antes de que la fruta llegase a venderse al público.

El Sistema de Alertas Europeas de Seguridad Alimentaria de la Unión Europea nació en 1979. De este sistema forman parte todos los países de la UE y a través de él se emiten las alertas sanitarias de mayor o menor importancia.

Client Challenge JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed. A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.

Client Challenge

JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed.

A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.