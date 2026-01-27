Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Alerta "grave" en una fruta española por la presencia de un plaguicida

La fruta se dirigía a Italia, que fue el país que notificó la alerta. En ella se encontró un pesticida en niveles superiores a los permitidos.

Frutas y verduras en un supermercado.

Frutas y verduras en un supermercado. Getty Images

Miriam Vázquez
Publicado:

Alerta "grave". El Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos (RASFF) de la Unión Europea ha activado los avisos de carácter "grave" tras detectar un insecticida en nectarinas con origen español.

Al parecer la sustancia encontrada es un plaguicida llamado acetamiprid. Se utiliza para controlar entre otras, plagas de pulgones, mosca blanca, cochinillas...actúa sobre el sistema nervioso de los insectos lo que les provoca la parálisis y la muerte. La cantidad máxima permitida de esta sustancia es de 0,08 mg, pero la cantidad detectada es de 0,27 mg.

La alerta fue publicada el pasado 19 de enero. Los lotes afectados ya han sido retirados. Al parecer las nectarinas tenían Italia como destino, pero en los controles de seguridad alimentaria que se realizaron en destino fue en los que se localizó el alto nivel de este insecticida. Italia ha sido el país que ha dado la alerta. El informe no ha avanzado mucha más información, pero se habría retirado antes de que la fruta llegase a venderse al público.

El Sistema de Alertas Europeas de Seguridad Alimentaria de la Unión Europea nació en 1979. De este sistema forman parte todos los países de la UE y a través de él se emiten las alertas sanitarias de mayor o menor importancia.

