La Audiencia de Navarra decide hoy si los miembros de 'La Manada' vuelven a prisión

La Sección Segunda de la Audiencia de Navarra celebrará este miércoles a partir de las 10 horas una vistilla para decidir sobre el posible ingreso en prisión de los cinco miembros de 'La Manada', tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra que ratificó la condena a nueve años de cárcel por un delito de abuso sexual con prevalimiento.

La sentencia, que puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo, se conoció el pasado 5 de diciembre y poco después, el 7 de diciembre, el Ministerio fiscal, presentó un escrito ante la Audiencia de Navarra solicitando el ingreso en prisión de los cinco condenados, que actualmente se encuentran en libertad provisional bajo fianza.

Los condenados seguirán la vistilla por videoconferencia desde Sevilla.

La fiscal pide el ingreso en prisión al entender que "una vez confirmada la condena de nueve años de prisión, la no modificación de los llamados 'hechos probados' por el Tribunal Superior de Justicia al resolver el recurso de apelación, y las especiales características del recurso de casación hacen necesario asegurar el cumplimiento de dicha condena de nueve años de prisión".

Se trata, añadía, de "evitar la posibilidad de que los penados se sustraigan a la acción de la Justicia, haciendo ilusoria dicha condena".

Por su parte, Miguel Angel Morán, abogado de la víctima, confirmó que también pedirá el ingreso en prisión de los cinco condenados al considerar que la sentencia del TSJN "ha reforzado los motivos" por los que deberían ingresar, a su juicio, en la cárcel.

Agustín Martínez: "No ha cambiado ningún parámetro no cabe otra solución que la libertad"

Agustín Martínez, el abogado de los miembros de 'La Manada' espera que se mantenga el criterio que estableció el tribunal el pasado mes de junio porque "no ha cambiado nada de los elementos objetivos que dieron lugar a la resolución de prisión provisional con fianza y por lo tanto entendemos que no cabe otra solución que el mantenimiento en libertad".

"Entendemos que la aplicación de la Justicia nos invita a pensar que no es posible que se cambie la resolución porque no ha cambiado ningún parámetro", añade Martínez, que cree que hasta que no haya una sentencia firme no se podrá decidir si sus defendidos entran en prisión o no.