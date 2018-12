El abogado de 'La Manada' no ve "ningún motivo" para que los condenados vuelvan a prisión

CREE QUE NO HAY DATOS "OBJETIVOS"

Agustín Becerra, abogado de los miembros de 'La Manada' ha asegurado que no ve motivos para que el Tribunal cambie de criterio y ordene el ingreso en prisión de los acusados ya que desde el auto de junio "no ha cambiado absolutamente nada". El abogado ha manifestado que no cree que los magistrados resuelvan este miércoles y creen que tardarán "un par de días".