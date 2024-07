Así es el nuevo engaño consiste en recibir 'gratuitamente' un smartwatch o unos auriculares

Hay que tener cuidado si al abrir el buzón encuentras un paquete con un reloj inteligente o unos auriculares. Aunque no es frecuente, puede suceder, y si decides usarlos, podrías enfrentarte a serios problemas.

Recientemente, la División de Investigación Criminal del Ejército de Estados Unidos (CID) ha identificado el envío de smartwatches y auriculares sin que sean solicitados, haciéndolos pasar por promociones.

El fraude del smartwatch o auriculares en el buzón. ¿Qué podría suceder si decides quedarte con estos dispositivos?

Un smartwatch de origen desconocido podría contener malware y, al encenderlo, conectarse automáticamente a la red WiFi o al móvil cercano. El objetivo es obtener datos personales y bancarios de la víctima. Además, estos dispositivos pueden instalar software espía para escuchar conversaciones telefónicas o rastrear contenido en el móvil.

Los investigadores sugieren que podría tratarse de una estafa conocida como Brushing, relacionada con las reseñas de Amazon. Este fraude funciona cuando un estafador crea una cuenta en la plataforma con tu nombre y dirección, algo fácil de conseguir, y añade su propio sistema de pago (generalmente inoperativo).

El estafador te envía estos productos a través de una cuenta falsa de Amazon, indicando que es una promoción. Aunque no siempre contienen malware, es seguro que serán de baja calidad.

Luego, utilizando tu nombre, pueden publicar una reseña de 5 estrellas, marcando la compra como verificada porque el paquete llegó efectivamente.

Si recibes dispositivos electrónicos sin haberlos solicitado, no los utilices. Verifica si están a tu nombre o si se entregaron por error. En el primer caso, informa a las autoridades de que alguien está enviándote productos a tu nombre. Esto ayudará a identificar al estafador, evitar el mal uso de tu nombre y proteger a otras personas de ser víctimas.

Cursos para proteger a los mayores y evitar que caigan en estafas

Agentes de la Policía Nacional han impartido un curso a un grupo de mayores para que aprendan a detectar estafas y sepan cómo actuar. Estas charlas se van a dar por toda España en diferentes Centros de Mayores.

Están en el punto de mira de los estafadores "tenemos temor", "no me fío ni de mi padre", dicen algunos participantes del Centro de mayores de Cádiz en la Barriada de la Paz . Continuamente intentando ser engañados: "Llamarte te llaman 33 veces todos los días" "Yo no lo cojo ni siquiera". Y cansados de caer una y otra vez en la trampa acuden a estas charlas para encontrar las herramientas y las pautas para detectar una estafa, robo o timo al instante. "Nuestros mayores son las principales víctimas por el desconocimiento", nos cuenta Aurora Jurado, una de las agentes que imparte el curso de hoy y que pertenece al grupo de Participación Ciudadana de la Policía Nacional. Les explican los diferentes tipos de robos, estafas y timos que proliferan actualmente.

El Plan Mayor Seguridad, en el que se engloba esta actividad, insiste en una serie de consejos. Como no fiarse de los técnicos que vienen a hacer revisiones sin avisar o no facilitar datos personales ni bancarios a desconocidos. Recomiendan tampoco hablar con extraños sobre planes de viaje, dando pistas sobre fechas en las que la casa se quedará vacía.

La mayoría de los timos son a través del teléfono y los ciberdelincuentes se las ingenian para que caigan. Aquí intentan quitarles ese miedo, que despejen todas sus dudas y no puedan aprovecharse de ellos. "La intención es que usen esa tecnología de manera correcta", asegura Aurora. A las personas mayores "nos encuentran más vulnerables en ese sentido". Muchos nos relatan cómo han podido picar y ser víctimas de los delincuentes: "Han querido venir a verlo los del butano. Traía su ropa y todo, parecía uno de la empresa de verdad". El objetivo es aumentar la seguridad de las personas mayores, enseñándoles medidas de prevención y autoprotección.

Si quieren apuntarse pueden enviar un correo a esta dirección: participa@policia.es o preguntar en su comisaría más cercana.

