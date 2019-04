Así es la vida ahora de Miguel Carcaño, asesino confeso de Marta del Castillo, de 'el Cuco' y de Samuel

Rebobinamos en el tiempo para entender la amistad entre Marta del Castillo y su asesino confeso, Miguel Carcaño.

Marta y Miguel fueron una piña, fueron pareja apenas un mes y la suya fue una relación que nunca gustó a los padres de la joven.

Miguel, Samuel, 'el Cuco', todos pertenecen a la misma pandilla. Marta está integrada en el grupo. Dentro del mismo, Miguel Carcaño "era el guapo, el canalla".

Huérfano de madre y abandonado por su padre, a los 19 años Carcaño trabaja limpiando cristales. Una cámara de seguridad lo graba justo dos días antes de los hechos y muchos testigos le ven con la joven la tarde de la desaparición, entre ellos Antonio del Castillo, padre de Marta: "Le pregunté que a dónde iba y me dijo que iba a Triana" .

Semanas después, Carcaño es detenido y a partir de ahí empieza a jugar con la policía. Ofrece hasta siete versiones distintas. Incrimina a sus amigos, Samuel y 'el Cuco' como más le conviene. Con sus mentiras dirige a los investigadores hacia varios escenarios de búsqueda, primero al Guadalquivir pero Marta no aparece.

Un mes después desvía la atención hacia un vertedero de Alcalá de Guadaira, asegura que tiraron el cuerpo a la basura, otra búsqueda inútil.

En 2013 ya condenado, Carcaño vuelve a retar a los investigadores. Acusa por primera vez a su hermano Francisco Javier Delgado. En una carta asegura que fue él quien mató a Marta a golpes con la culata de una pistola y que el cuerpo está oculto en una finca de La Rinconada en Sevilla. La policía cree estar más cerca de la verdad, pero Marta tampoco está allí.

La última imagen de Carcaño en público fue cuando se sometió a la prueba neurológica de P300. Un último intento por encontrar los restos de Marta.

'El Cuco', su rabia se mantiene intacta dos años después de salir del centro de menores

Las últimas imágenes de Javier García, alias 'el Cuco' son de hace tan solo unos meses. En ellas amenaza al reportero de Espejo Público que le localiza junto a su casa en Sevilla: "Me tengo que liar a hostias ya. engancho un adoquín y te abro la cabeza, 'que me la pela', que me estáis buscando la ruina, que estoy malo de los nervios".

Con violencia se dirige a las cámaras para repetir la que ya es su consigna: él es una víctima que ha pagado por los demás. "me he comido una causa y no tenía ni puta idea con 15 años".

El criminólogo Ricardo Magán, destaca de 'el Cuco' que al ser el más joven "era claramente influenciable. Incluso en esa pandilla, 'el Cuco' digamos que jugaba un papel de meritorio".

Su edad, tres años menos que Carcaño, y su adoración por él marcaron a un Javier que según muchos testigos estaba enamorado de Marta.

Dos años después del asesinato se celebra su juicio en un juzgado de menores. Absuelto de asesinato es condenado a dos años y 11 meses en un centro de reclusión de menores por encubrimiento.

Su rabia se mantiene intacta dos años después de abandonar el centro. Su madre le sigue protegiendo, lo ha hecho durante todos estos años, son muchos los que piensan que ha encubierto a su hijo. El papel de los padres de 'el Cuco' está todavía hoy en entredicho. En febrero declararán por un presunto falso testimonio.

Samuel Benítez, declarado inocente

Samuel Benítez tiene ahora 27 años y también usa las redes sociales para difundir el amor por su novia. Es el retrato de un joven tranquilo y seguro de sí mismo.

Siempre fue el mejor posicionado socialmente de los tres amigos. Su abuelo vivía en frente del abuelo de Marta, ambos jugaban juntos al dominó.

Participó activamente en la búsqueda de Marta, incluso atendía a los medios de comunicación. Dos años después, Samuel llega al juicio con una imagen muy cuidada. Entra confiado y sale inocente.

Culpable para la familia de Marta del Castillo, inocente para otros recibió apoyos desde el principio. La justicia ha dado la razón a un personaje que se siente muy cómodo delante de las cámaras.

El 17 de octubre de 2011 comenzó el juicio. Los padres de Marta del Castillo querían encontrar a su hija y conocer la verdad. El juicio comienza con la confesión de Carcaño, después de muchas versiones la que elige para defenderse es la de la primera reconstrucción, pero sigue callando dónde se encuentra el cuerpo de Marta del Castillo.

El fiscal pide para Samuel 8 años de cárcel, 8 para Francisco Javier Delgado y 5 para su novia, los tres fueron acusados de encubrimiento, pero el tribunal no puede probar el delito y los tres son absueltos. La decisión hunde a la familia. El único condenado es Miguel Carcaño, 20 años por asesinato.