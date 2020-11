Aragón confina perimetralmente sus provincias y endurece las medidas a causa del coronavirus

El Gobierno de Aragón ha notificado este martes el cierre perimetral de sus tres provincias, Huesca, Zaragoza y Teruel, además de otras medidas más restrictivas ante la expansión del coronavirus en la provincia, cuya situación es considerada "extrema". Con ello, hostelería, comercio y actividades culturales deberán echar el cierre a partir de las 20:00 horas, al igual que se ha decretado el cierre total de las actividades deportivas en el interior y de los salones de juegos y apuestas.

Sira Repollés, consejera de Sanidad de la región aragonesa, ha anunciado estas medidas durante una rueda de prensa, y ha calificado de "riesgo extremo" la situación del territorio a causa de la covid-19, una comunidad cuya incidencia acumulada se sitúa en más de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días.

La orden, según ha informado la consejera, se publicará "mañana o pasado mañana" con el objetivo de restringir "al máximo posible", la actividad laboral, asistencial y educativa de la población a lo "estrictamente necesario", y entrará en vigor en el mismo momento en que se haga oficial durante, al menos, todo el mes de noviembre.

"En octubre venimos padeciendo un aumento de casos en Aragón y hemos ido creciendo progresivamente", explicaba Repollés, que añade la "presión hospitalaria" y la "ocupación de las urgencias" como un motivos de peso para tomar las medidas necesarias destinadas a frenar la expansión del coronavirus.

La consejera continuaba explicando que estas restricciones deben cumplirse con un "compromiso individual. Seamos conscientes de que este momento es único, es ahora o nunca. Hay que limitar al máximo los contactos a la vida familiar y laboral".

Así, concluía su discurso con un llamamiento a la responsabilidad de la población. "No haremos nada si no hay responsabilidad individual. Somos nosotros, de forma particular, los que debemos auto restringirnos una serie de actividades".

¿Qué actividades no esenciales se verán afectadas en Aragón?

Una vez entren en vigor las restricciones en los próximos días, Repollés ha explicado que las actividades no esenciales que se verán afectadas son la "hostelería, comercios minoristas y grandes centros, cines, teatros, museos o similar", que se verán obligadas a cerrar a partir de las 20:00 horas, de acuerdo a las medidas anunciadas por la consejería de Sanidad de Aragón este martes.

"Esta restricción a las ocho pretende disminuir las agrupaciones sociales a partir de esta hora y permite unas horas hasta el toque de queda para el desplazamiento a domicilio. Es imprescindible restringir las salidas del domicilio al máximo", advertía la consejera.