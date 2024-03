Apuñala a su hermana en Torrent, Valencia, tras una pelea familiar

Los hechos ocurrían sobre las 10.00 horas del domingo, cuando se producía una pelea entre varios miembros de una familia en la calle Camí Real del municipio valenciano de Torrent.

Como consecuencia, una mujer de 45 años sufrió una herida abierta en el tórax con un arma blanca.

Hasta el lugar de los hechos se movilizó una unidad SAMU, aunque por la cercanía del centro de salud ya le habían realizado las primeras atenciones a la herida. La mujer fue trasladada al Hospital General de Valencia, donde permanece ingresada en estado estable, han precisado las fuentes municipales y el CICU.

Policía Nacional detenía por estos hechos a la hermana de la víctima de 41 años, como presunta agresora y a su marido, un hombre de 53 años, ambos de nacionalidad Española.

Hallados muertos una madre y su hijo en su vivienda de Basauri

Una mujer octogenaria y su hijo de 60 años fueron encontrados muertos en su vivienda de Basauri. Amigos y vecinos hacía días que no los veían salir del piso que tenía las persianas echadas. Tras varias llamadas sin respuesta, los amigos de Juanjo decidieron avisar a la Policía por si les hubiera pasado algo.

Los Bomberos del parque foral de Galdakao, tras aporrear la puerta de la vivienda en numerosas ocasiones sin éxito, accedieron a la vivienda por el piso superior. Unidades de seguridad ciudadana de la Policía Municipal y especialistas en inspecciones oculares de la Ertzaintza se acercaron hasta el lugar para registrar la vivienda y tratar de encontrar evidencias que explicaran lo que había ocurrido.

La madre tenía problemas de movilidad y de audición. "No oír la había limitado por completo. Como no se escuchaba, hablaba muy alto y ya no quería salir de casa", contaba la vecina. Por ello, solo salía a la calle para ir al ambulatorio por una cita médica y siempre acompañada de su hijo Juanjo.

Él se encargaba exclusivamente del cuidado de ella, porque el padre y marido de la familia hacía años que había fallecido. Se encargaba de hacer los recados cada día y se le veía mucho por la localidad, por ello, tras días sin verlo por la zona, se encendieron las alarmas.

Serán los resultados de la autopsia los que determinen qué ocurrió en el interior del domicilio de Basauri.

