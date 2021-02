Antonio Zapatero opina que "no ha lugar" el cese de Dolores Rubio por el caso del Hospital Príncipe de Asturias

Antonio Zapatero, viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19 en la Comunidad de Madrid, ha declarado en una rueda de prensa esta mañana que pedir el cese de Dolores Rubio, la gerente del Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares "no ha lugar". "Lo que entiendo es que es una grabación de una conversación privada y me queda claro como alto directivo de la consejería que no hay ninguna instrucción por parte de esta Consejería de que se proceda en la manera que queda reflejada en esa conversación".

Estas han sido las palabras del viceconsejero que también ha explicado cómo evoluciona la situación epidemiológica y en asistencia sanitaria en Madrid en alusión a la prohibición de los dispositivos móviles a pacientes para evitar que puedan rechazar su traslado al Zendal. Lo que fue planteado por la directora del Hospital Príncipe de Asturias, Dolores Rubio.



Antonio Zapatero ha informado que esta gestión no depende de su Viceconsejería pero ha dejado claro que "el cese de un directivo debería haber sido después de haber hecho un expediente informativo y si no ha cumplido alguna instrucción de la Consejería" y que este caso no es así. También ha reiterado que no hay ninguna instrucción de la Consejería en el sentido de dichas manifestaciones.



Por último, Zapatero ha cerrado el tema diciendo que, "entiendo que no ha lugar por mi parte a una valoración que conlleve a pedir o sugerir el cese de -semejante- en este caso de esta directiva".