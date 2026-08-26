Antena 3 Noticias
Última hora
sociedad
Sucesos

madrid

Persecución de película en Madrid: conduce drogado y sin carné, circula en sentido contrario por la M-30 y acaba detenido

El hombre se encontraba en situación irregular en España.

Coche de la Policía Municipal de Madrid

Coche de la Policía Municipal de Madrid Europa Press

Publicidad

Pepe Ribas
Publicado:

La Policía Municipal de Madrid ha detenido a un hombre que protagonizó una temeraria persecución por las calles de la capital, durante la que circuló en sentido contrario por la M-30 a gran velocidad, irrumpió en un recinto privado y trató de escapar a pie hacia las vías del tren.

Una huida accidentada

Los hechos ocurrieron el pasado 21 de agosto, cuando los agentes detectaron sobre las 8:24 horas a un conductor hablando por teléfono mientras circulaba por la calle Méndez Álvaro, a la altura de la glorieta de Abroñigal. Los policías le hicieron señales luminosas para que se detuviera, pero el hombre aceleró y emprendió la huida. Durante la persecución realizó una maniobra marcha atrás y rompió la barrera de acceso a la estación de mercancías de Adif de Abroñigal para intentar escapar.

Entrada en sentido contrario

La situación se volvió todavía más peligrosa cuando el conductor abandonó las instalaciones y accedió a un ramal de la M-30 en sentido contrario, circulando a gran velocidad pese a la elevada presencia de vehículos a primera hora de la mañana. También se saltó un control policial establecido en la calle Embajadores.

Escapada a pie hacia las vías del tren

Tras continuar la huida por varias calles, abandonó finalmente el vehículo en la estación de Adif de Santa Catalina y trató de escapar a pie en dirección a las vías del tren. Ante la situación, uno de los agentes efectuó un disparo disuasorio al aire en una zona abierta y sin edificaciones. Finalmente, los policías consiguieron interceptar al sospechoso, que durante la detención intentó deshacerse de varios objetos que llevaba consigo.

Sin permiso de conducir ni permiso legal de residencia

Los agentes comprobaron que el hombre, nacido en Georgia en 1988, carecía de permiso de conducir y se encontraba en situación irregular en España. Además, dio positivo en una primera prueba indiciaria por consumo de cocaína. El detenido está acusado de delitos contra la seguridad vial, atentado contra agente de la autoridad, resistencia y desobediencia.

Las llamas devoran un barco pesquero en Galicia: los tres tripulantes han sido rescatados

Imagen del barco ardiendo

Publicidad

Sociedad

Coche de la Policía Municipal de Madrid

Persecución de película en Madrid: conduce drogado y sin carné, circula en sentido contrario por la M-30 y acaba detenido

El proyectil encontrado por los Mossos

Encuentran un proyectil de la Guerra civil que conservaba carga explosiva en el macizo del Garraf

presión migratoria

Nueva llegada de una lancha a la costa murciana: unos 50 migrantes desembarcan en Calblanque cuatro días después de otro desembarco

Policía Nacional de Zaragoza
ZARAGOZA

Detenido un hombre por agredir sexualmente a su hija de 2 años y compartir las imágenes en internet en Zaragoza

Vista del muro que se desplomó
Tarragona

Mueren la madre y la hija que quedaron en estado crítico por la caída de un muro tras las lluvias en Roda de Berà

El incendio de Collserola da un respiro tras arrasar 45 hectáreas y confinar a 15.000 personas
Cataluña

El incendio de Collserola da un respiro y queda estabilizado tras arrasar 45 hectáreas y confinar a 15.000 personas

El fuego ha quedado estabilizado esta mañana y todavía quedan horas de trabajo y vigilancia antes de poder declarar el incendio completamente controlado y extinguido.

Noticias de hoy
Noticias hoy

Noticias de hoy, miércoles 26 de agosto de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, miércoles 26 de agosto de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Salvador Burguet, experto en Inteligencia

Salvador Burguet, tras las contradicciones entre Robles y Marlaska: "Es difícil que no se avisara de los agrupamientos en Marruecos"

El toro mecánico con forma de pene

VÍDEO | Un toro mecánico con forma de pene gigante en la feria divide a los vecinos en Alginet: "Es una provocación"

Coche de Guardia Civil

Investigan el hallazgo de los cadáveres de un matrimonio irlandés en una vivienda de Cullera

Publicidad