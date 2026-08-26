Persecución de película en Madrid: conduce drogado y sin carné, circula en sentido contrario por la M-30 y acaba detenido

La Policía Municipal de Madrid ha detenido a un hombre que protagonizó una temeraria persecución por las calles de la capital, durante la que circuló en sentido contrario por la M-30 a gran velocidad, irrumpió en un recinto privado y trató de escapar a pie hacia las vías del tren.

Una huida accidentada

Los hechos ocurrieron el pasado 21 de agosto, cuando los agentes detectaron sobre las 8:24 horas a un conductor hablando por teléfono mientras circulaba por la calle Méndez Álvaro, a la altura de la glorieta de Abroñigal. Los policías le hicieron señales luminosas para que se detuviera, pero el hombre aceleró y emprendió la huida. Durante la persecución realizó una maniobra marcha atrás y rompió la barrera de acceso a la estación de mercancías de Adif de Abroñigal para intentar escapar.

Entrada en sentido contrario

La situación se volvió todavía más peligrosa cuando el conductor abandonó las instalaciones y accedió a un ramal de la M-30 en sentido contrario, circulando a gran velocidad pese a la elevada presencia de vehículos a primera hora de la mañana. También se saltó un control policial establecido en la calle Embajadores.

Escapada a pie hacia las vías del tren

Tras continuar la huida por varias calles, abandonó finalmente el vehículo en la estación de Adif de Santa Catalina y trató de escapar a pie en dirección a las vías del tren. Ante la situación, uno de los agentes efectuó un disparo disuasorio al aire en una zona abierta y sin edificaciones. Finalmente, los policías consiguieron interceptar al sospechoso, que durante la detención intentó deshacerse de varios objetos que llevaba consigo.

Sin permiso de conducir ni permiso legal de residencia

Los agentes comprobaron que el hombre, nacido en Georgia en 1988, carecía de permiso de conducir y se encontraba en situación irregular en España. Además, dio positivo en una primera prueba indiciaria por consumo de cocaína. El detenido está acusado de delitos contra la seguridad vial, atentado contra agente de la autoridad, resistencia y desobediencia.