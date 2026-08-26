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Más de cuarenta heridos por la explosión de material pirotécnico en las fiestas de Noáin (Navarra)

Tres de los heridos han necesitado ser trasladados al hospital, mientras que 47 pacientes de carácter leve han recibido asistencia por parte del centro de salud.

Vista del ayuntamiento

Vista del ayuntamiento EFE

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Ángela Clemente
Ángela Clemente
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Más de cuarenta personas han resultado heridas, tres de ellos han necesitado su traslado al hospital, tras la explosión de material pirotécnico en el balcón del Ayuntamiento de Noáin en el inicio de sus fiestas patronales.

El Hospital Universitario de Navarra está atendiendo a heridos por quemaduras, en concreto a tres varones de 53, 54 y 41 años, que están en proceso de valoración, según la información facilitada por el departamento de Salud del Gobierno navarro a EFE.

Por otro lado, en el centro de salud de Noain se han atendido 47 pacientes de carácter leve, sobre todo por dolores de oído, quemaduras y lesiones leves. Ninguno de ellos ha precisado traslado al hospital.

Qué ha ocurrido

Los hechos tan tenido lugar a las 12:02 horas, en el momento en el que se ha lanzado el cohete que daba apertura a las fiestas. Hasta la zona se han trasladado bomberos de Cordovilla, ambulancias de soporte vital avanzado y soporte vital básico, un equipo médico, agentes de la Policía Local, de la Policía Foral y de la Guardia Civil, que se ha hecho cargo de las diligencias.

Tal y como ha precisado el concejal de Seguridad Ciudadana, Luis Maya, a EFE se ha lanzado el primer cohete del chupinazo y, después, con el lanzamiento del segundo el empleado de servicios múltiples llevaba todos los cohetes en la mano. "Entre tanta gente, no sé si un descuido o un empujón, ha prendido todos los cohetes a la vez con la mecha y han explotado en el balcón del Ayuntamiento, con el balcón completamente lleno", ha explicado. Este empleado de servicios múltiples figura entre los trasladados al hospital.

El salón de plenos se ha habilitado como hospital de campaña para atender a los heridos.

Las fiestas siguen con normalidad

El Ayuntamiento del Valle de Elorz ha querido transmitir un mensaje de tranquilidad y ha manifestado que las fiestas en Noáin siguen "con total normalidad" tras la explosión. "Una vez atendida la emergencia y garantizada la seguridad, las fiestas de Noáin continúan con su programación prevista y con total normalidad", ha indicado en un comunicado el Ayuntamiento del Valle de Elorz, al que pertenece Noáin.

El Consistorio también ha querido "trasladar un mensaje de tranquilidad a toda la ciudadanía y, especialmente, a las personas afectadas y a sus familias, al tiempo que agradece la colaboración y comprensión de todos los vecinos y visitantes".

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