Ana Orantes, la primera mujer que contó su maltrato en televisión: "Yo tenía que aguantar que me diera paliza tras paliza"

En esa época muchas mujeres sufrían el maltrato en silencio, muy pocas se atrevían a confesarlo y cuando lo hacían no siempre recibían apoyo. Por eso el caso de Ana Orantes cambió la historia. Fue valiente, contó su calvario e hizo público en televisión la violencia que llevaba sufriendo durante años. En poco más de media hora relató las agresiones físicas y psicológicas que habían padecido tanto ella como sus 8 hijos.

Orantes explicó cómo era su día a día "cuando se retrasaba del trabajo, yo ya estaba nerviosa. Sabía que venía borracho, que me cogería de los pelos y me iba a estampar contra la pared". Que no era algo esporádico, que cada día le decía "que yo no valía nada, que yo era un bulto, una analfabeta, y así durante 40 años. Yo le creí, porque tenía 8 hijos, no tenía donde irme, yo tenía que aguantarlo todo, que me diera paliza, tras paliza, un día sí, otro también y el de en medio".

Su exmarido José Parejo le perdonó, no soportó que toda España se enterará de era un maltratador. Preparó su venganza y 13 días más tarde la esperó a la puerta de su casa, y le atacó por sorpresa. La roció de gasolina y le prendió fuego, sin que ella se pudiera defender. Allí mismo fue detenido y un año después se celebró el juicio donde le condenaron por asesinato a 17 años de prisión. Pero tan solo cumplió seis porque murió de un infarto estando en la cárcel.

Su caso impulsó la Ley integral contra la violencia de género

El caso de Ana Orante no fue un caso más. Tras su asesinato se reformó el código penal en 1999 donde la violencia psicológica se tipificaba como una forma de malos tratos. La sociedad reaccionaba, se celebraban las primeras manifestaciones contra la violencia genero, comenzaba una lucha nueva en nuestro país. En 2004, durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se creó la Ley integral contra la violencia de género.

En 2004, tras la llegada de José Luis Rodríguez Zapatero a la presidencia, el PSOE remitió un anteproyecto de Ley integral contra la violencia de género. Fue una ley pionera en Europa, introduciendo entre otras novedades Juzgados especializados en Violencia sobre la mujer y una Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer, creando un sistema integral basado en 3 pilares: la prevención, la protección y recuperación de la víctima y la persecución del delito

El asesinato de Ana Orantes supuso un antes y un después en la lucha contra los malos tratos. Su testimonio visibilizó la lacra de la violencia de género en nuestro país.