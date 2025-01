Las amenazas de muerte al menor asesinado en la puerta del instituto en Sevilla: "Te voy a sacar las tripas"

Un chico de 17 años de Aznalcóllar era asesinado a la salida del instituto en Gerena (Sevilla). Más tarde, la Policía detuvo a un joven de El Castillo de las Guardas como presunto autor del apuñalamiento mortal.

Emergencias 112 de Andalucía recibía un aviso este miércoles sobre las 14,35 horas alertando de que un joven de unos 17 años necesitaba asistencia médica urgente tras sufrir una agresión que le había dejado inconsciente cerca del centro educativo.

El presunto autor del crimen fue identificado gracias a los testigos presenciales de los hechos. La investigación se encuentra bajo secreto de sumario, pero ha salido a la luz unos audios del supuesto asesino amenazando al menor.

"Illo, escúchame niño, me cag* en todos tus muert** socio, cuando te voy a sacar las tripas, hijo de put*, a ti y a tu madre. ¿Te estás enterando o no, niño? Que eres un put* niño chico de mier** socio. Todo el día mirando a mi novia en el instituto y ahora dándole a seguir en Instagram, ¿tú que eres tonto o qué, socio? Que te he dado a seguir 20 veces y no me has aceptado. Me cag* en tus muert**. A ver si te cojo que te voy a sacar las tripas, hijo de put*", se escucha en el audio.

El Ayuntamiento de Gerena ha decretado dos días de luto, jueves y viernes, por la muerte del adolescente. El Consistorio ha enviado un comunicado trasladando sus condolencias a la familia, a la comunidad del instituto y al propio municipio de Aznalcóllar, solicitando a la población "que sea prudente con la difusión de información no contrastada sobre los hechos, por respeto a la familia y a las diligencias de los investigadores".

"La noticia ha causado una gran conmoción. Ahora es el momento de acompañar a la familia en su dolor y de que se sienta arropada en este duro trance. También de que actúe la justicia ante este despreciable crimen", señala.

Dos detenidos en relación al apuñalamiento mortal

Los agentes lograron identificar a un joven de 19 años de El Castillo de las Guardas como presunto autor del apuñalamiento que acabó con la vida de un menor a la salida del instituto en la localidad vecina de Gerena. En un primer momento, huyó del lugar del crimen en coche, pero finalmente fue arrestado.

Horas más tarde, la Guardia Civil informaba de una segunda detención en relación con el apuñalamiento mortal de este miércoles. Los agentes aseguran que todas las personas implicadas en los hechos han sido identificadas y, por el momento, "no se descartan más detenciones".

El IES tendrá un equipo de apoyo psicopedagógico

La agresión mortal tuvo lugar a la salida de clase, cerca de la zona donde aparcan los autobuses. Las autoridades educativas han determinado que sigan las clases a merced de los protocolos estipulados, es decir, se incorporará un equipo de apoyo psicopedagógico para la comunidad educativa, según han informado a Europa Press fuentes del caso.

