Alternativas baratas para los regalos de Navidad

Faltan pocos días para Navidad y las calles más comerciales están repletas de gente que ya compra regalos para familiares y amigos. Eso sí, algunos confiesan que lo están dejando para última hora.

"Me queda toda la familia", nos cuenta Sonia. En el caso de Encarnita, "yo ya lo tengo todo comprado pero llevo gastado ya 150 euros".

Con la subida de precios, muchas familias explican a Antena 3 Noticias que se les hace cuesta arriba y aseguran que este año el presupuesto es inferior a otros años.

Alternativas económicas para los regalos

Isabel, por ejemplo, estas navidades ha optado por hacer pequeños detalles "yo un detallito baratito para cada uno y se acabó". En estas fiestas, algunos eligen productos de segunda mano o incluso apuestan por la tecnología reacondicionada. "La gente mira precios y al final se están llevando un producto como si fuera nuevo".

Algunas tiendas especializadas en regalos explican que a pesar de que la gente mira más los precios no pierden las ganas de comprar, "buscan un producto diferente, que no se regala cada año y sobre todo económico", cuenta Isaías Cortés, encargado de la tienda Little Details de Barcelona. Asegura que estos días han aumentado un 50% su facturación.

Pero también hay otras opciones, como las carteras, donde hay varios estilos y diseños. También un kit de skin care para cuidar la piel, ya que existen kits de regalo para estas fechas. Al final no importa lo que gastemos, si no que las personas a las que queremos sepan que nos hemos acordado de ellas.