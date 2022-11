Alertan de un fraude por WhatsApp para conseguir volar gratis con Iberia

Los sorteos y promociones corren por Internet. Pero hay que llevar cuidado para no caer en un fraude. En este caso, Iberia desmiente que se estén ofreciendo billetes para volar gratis en su compañía. Avisan de que los mensajes que circulan, especialmente a través de WhatsApp, se tratarían de un fraude.

"Aviso a los pasajeros: en los últimos días hemos detectado un elevado número de alertas respecto a concursos falsos y sorteos para volar Iberia, que circulan especialmente a través de Whatsapp y que son un fraude", tuitea la aerolínea.

Recuerda que los sorteos y promociones se publican siempre en la web oficial de Iberia y también en las redes sociales de la compañía. "Os recordamos que todos nuestros sorteos, concursos y promociones siempre se publican exclusivamente en iberia.com y los perfiles de Iberia en redes sociales".

Además, ruegan que se le traslade "cualquier contenido sospechoso" sobre posibles sorteos que lleguen a los usuarios y aconsejan "no entrar nunca en ningún dominio que no sea de Iberia".

Cómo evitar los fraudes

Se recomienda, en primer lugar, acudir siempre a fuentes oficiales y evitar abrir link o enlaces que no se sepan su procedencia. Si has recibido por correo, SMS o WhatsApp una oferta, en este caso, de vuelos para viajar gratis, acude a la compañía aérea en cuestión para verificar si no es un fraude.