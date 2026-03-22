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Se hace pasar por un menor de edad para pedirle un vídeo sexual y fotos íntimas a una adolescente de 13 años

Fiscalía pide para el acusado una pena de prisión de cinco años.

Imagen de un hombre frente al ordenador

Imagen de un hombre frente al ordenadorPexels

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Miriam Vázquez
Publicado:

Cinco años de cárcel es la petición de Fiscalía por un presunto delito de agresión sexual a una adolescente de 13 años. El acusado y la víctima se conocieron a través de las redes sociales.

El Ministerio Público indica que el procesado se hizo pasar por un menor de edad y le pidió a la menor intercambiar un vídeo sexual y fotos de carácter íntimas, según publica ABC. Él llegó a enviar a la adolescente imágenes de sus genitales y fue al recibirlas cuando ella se percató de que estaba ocurriendo algo grave y cortó el contacto con el acusado.

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