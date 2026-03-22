Valencia
Se hace pasar por un menor de edad para pedirle un vídeo sexual y fotos íntimas a una adolescente de 13 años
Fiscalía pide para el acusado una pena de prisión de cinco años.
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Cinco años de cárcel es la petición de Fiscalía por un presunto delito de agresión sexual a una adolescente de 13 años. El acusado y la víctima se conocieron a través de las redes sociales.
El Ministerio Público indica que el procesado se hizo pasar por un menor de edad y le pidió a la menor intercambiar un vídeo sexual y fotos de carácter íntimas, según publica ABC. Él llegó a enviar a la adolescente imágenes de sus genitales y fue al recibirlas cuando ella se percató de que estaba ocurriendo algo grave y cortó el contacto con el acusado.
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