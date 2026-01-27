Denuncian el desalojo "forzoso" de personas mayores en una residencia de La Palma

La Plataforma Derecho al Techo ha denunciado lo que califica como un "desalojo forzoso" de personas mayores en el Centro Residencial La Dehesa, en La Palma. Unas obras han obligado al traslado de los residentes de este centro a otros espacios que la plataforma consideran inadecuados. Según el colectivo, el Cabildo de La Palma ha ordenado los cambios sin información suficiente ni participación de los afectados, vulnerando derechos básicos recogidos en la legislación social.

La plataforma alerta de que al menos son 17 residentes los que han sido reubicados en habitaciones compartidas de peor calidad. Además denuncian que los usuarios del centro han recibido presiones para que acepten el traslado. Tres personas de unos 80 años se han negado a abandonar sus habitaciones "frente a un traslado previsto a instalaciones aún más precarias, con habitaciones de cinco personas y baños comunes".

"Bajo el pretexto de una reforma financiada con fondos europeos Next Generation, valorada en seis millones de euros, el Cabildo ha impuesto el desalojo forzoso de personas mayores de sus habitaciones, sin información suficiente, sin participación de las personas afectadas y sin garantizar alternativas habitacionales dignas", asegura el colectivo.

El colectivo cuestiona que se haya declarado en ruina parte del centro, porque aseguran que no hay informes claros. En un informe publicado por el colectivo se pone de manifiesto que "resulta especialmente grave que se invoque una supuesta declaración de ruina de las plantas 2ª y 3ª del centro, sin que esta haya sido acreditada de forma clara y transparente ante las personas residentes".

Recuerdan que existen plazas sociosanitarias vacías, con tasas de ocupación inferiores al 60% y un centro de Alzheimer completamente terminado y equipado desde hace cuatro años que permanece cerrado y vacío. Una opción que hubiese sido válida para reubicar a los residentes desalojados.

La Plataforma Derecho al Techo exige la paralización inmediata del proceso y exige garantías de dignidad para los mayores.

Según el Cabildo de La Palma, no ha ordenado un desalojo, sino que aprobó definitivamente en junio de 2025 el proyecto para reformar el Centro de Mayores de La Dehesa en Santa Cruz de La Palma. Aseguran que este centro, situado en el Complejo Sociosanitario Virgen de las Nieves, será mejorado para potenciar la atención de personas mayores.

