Alerta por la falta de bolsas de orina en las farmacias de España: "El problema es serio"

Los farmacéuticos ya no saben qué más hacer ante el desabastecimiento de las bolsas de orina. En España las necesitan 200.00 personas, por ejemplo, con discapacidades orgánicas o con lesiones medulares. Llevan meses sin este producto sanitario que es imprescindible para su día a día. La falta de ‘stock’ empezó a notarse a principios de este año, después de que en diciembre de 2023 se cerrase una de las fábricas de Países Bajos donde se producían. Eso llevó a que los demás laboratorios se enfrentasen a una demanda de estas bolsas a la que no están acostumbrados.

Están pensadas para un solo uso, pero ahora tienen que aguantar con la misma bolsa de orina varios días. Quitándosela, vaciándola, enjuagándola y volviéndosela a colocar como antes. Reutilizarlas conlleva un riesgo de contraer infecciones en el riñón o en el hígado. Y puede llegar a suponer “incluso un riesgo de muerte”, según Francisco Sardón, director ejecutivo de la Asociación ASPAYM Castilla y León. “Estamos en una situación muy crítica”.

No tienen otra forma de expulsar su orina y eso agrava la situación ante el desabastecimiento. “No hay nada que se pueda sustituir, no hay algo que pueda hacer el apaño”, nos cuenta desde la farmacia de Valladolid en la que trabaja Raquel Velas. Lo que allí hacen es “intentar dar alguna que llegue lo más parecida posible, pero es muy poco lo que llega”. Cada día escuchan la preocupación de sus clientes. Sin ellas no pueden estar, y temen que cuando se les terminen las que todavía tienen, no encuentren ni una más.

La Agencia Española del Medicamento tuvo conocimiento de los problemas de suministro en diciembre. Desde entonces van llegando unidades de las empresas que distribuyen el producto en España con regularidad. “Durante febrero llegaron más de un millón de bolsas y durante marzo y abril han ido llegando más semanalmente”, aseguran en un comunicado. Y desde el Ministerio de Sanidad se espera que se alcance la normalidad en algunas semanas.

