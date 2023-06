Alejandro Barona pone en marcha una campaña de donación de sangre en redes tras anunciar que padece leucemia

"Ayer me diagnosticaron leucemia aguda. De primeras no me lo creía, pensaba yo con cáncer, qué va! Cuando lo he asimilado me he puesto a llorar", Así comienza Alejandro Barona, un joven influencer, podcaster y surfista tinerfeño, el post más duro de toda su vida. El 6 de junio le informaron del duro diagnóstico y solo un día después ya estaba recibiendo el primer ciclo de quimioterapia.

Decidió utilizar sus redes sociales para concienciar sobre la importancia de donar sangre y para apoyar a todos los que se encuentren en la misma situación que él. Así, diariamente informa desde la habitación del hospital donde está ingresado de su evolución y tratamientos pero sobretodo anima a la gente a donar sangre y médula ósea. En su carrera contra la enfermedad, Ale está recibiendo multitud de apoyos de todo tipo, tanto desde el mundo del deporte, como por parte de multitud de colectivos así como de otros enfermos.

Anima a donar sangre

Su objetivo es mantenerse fuerte y animado para seguir luchando contra la enfermedad y, en esa batalla es fundamental el apoyo del exterior. Hasta hace tan solo unas semanas Ale era un joven activo, viajero y deportista al que la vida le ha dado un giro de 180 grados. Su optimismo le está ayudando a superar la enfermedad y así lo muestra día a día en sus stories a través de Instagram. Desde esa ventana se muestra como ejemplo para seguir luchando y anima a que todos donen sangre para poder así ayudar a personas con cáncer como él que necesitan transfusiones constantemente.

Recibe cartas de niños con cáncer

Esta semana ha recibido un impulso enorme gracias a las cartas que le han escrito niños ingresados en el mismo hospital que él, también con diagnóstico de cáncer. "Ha sido el mayor de los que he recibido hasta ahora”. Son cartas de los niños de oncología infantil. A los pequeños y a él mismo les ha enviado un mensaje: "Chicos mucho ánimo que de esta salimos todos juntos"

Alejandro Barona es además reconocido por ser el fundado del exitoso podcast 'Escuela de Sueños'. Su prolífica actividad en las redes sociales está permitiendo que la noticia de su enfermedad tenga mucha repercusión y que la campaña de donación de sangre y médula se haga viral. Invita a todos a entrar en la web https://canarias.medulaosea.org/ para informarse de cómo hacerse donante de médula.