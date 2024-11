Las alcantarillas de las zonas afectadas por la DANA, al borde del colapso: "Se teme que salgan las aguas fecales"

Continúan las labores de limpieza a la Comunidad Valenciana cuando se cumplen dos semanas de las terribles riadas que han dejado 223 muertos y 24 desaparecidos en España. Ahora la preocupación está en las alcantarillas en las que se está arrojando el barro.

Los sumideros están obstruidos, no tragan más. Valerio Eustaquio, concejal de urbanismo del ayuntamiento de Albal, explica que "se está secando el barro, es decir, el sistema de alcantarillado se puede para totalmente".

Para esta limpieza es necesario el trabajo de camiones cisternas, a las que llaman 'chuponas', que actúan en cada desagüe.

Un joven nos cuenta que lo que intentan "es desatascar la tubería y no tragan nada". Lo importante es que el barro no se seque y endurezca. Otro joven con un camión cisterna dice que "tanto barro y tanta suciedad están atascadas y lo que estamos intentando es darle agua continua para que el lodo no se solidifique".

Si el alcantarillado no se limpia y rápido, la situación se puede complicar. El concejal de Albal señala que "puede venir el peligro que con las próximas lluvias anunciadas las aguas fecales puedan salir fuera".

Y mientras, los vecinos ya empiezan a padecer las consecuencias. Aseguran que las calles "huelen a cloaca" y temen que las bacterias y virus empiecen a proliferar si se salen las aguas fecales. "No chupa, ya está casi al ras", asegura otro vecino.

Se teme que las lluvias empeoren la situación y las autoridades estiman que serán necesarios la llegada de 150 camiones aspiradores.

Reproches a Mazón por la gestión de la DANA

Los vecinos de los pueblos arrasados por la DANA siguen pidiendo responsabilidades políticas. El presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, vivió un momento complicado este lunes cuando varios vecinos se encararon con él y le exigieron que dimitiera. En su defensa, Mazón les insistía en que no les avisaron de que iba a caer esa cantidad de agua, aunque sí reconoce errores.

El jueves promete dar todas las explicaciones en el parlamento valenciano y se espera que cambie su gabinete. Dice que para adecuarlo a la crisis. Confía en que la reconstrucción le devuelva crédito.

