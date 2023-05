La agonía de los vecinos del hombre con diógenes de Morata de Tajuña: "Tenemos miedo, hay bichos y olor"

Entrar en el portal ya es casi imposible. El fuerte olor es más que evidente. Subimos las escaleras hasta el segundo piso y el hedor es cada vez más intenso. Nos abre la puerta, nos invita a pasar a su casa y lo que nos encontramos en la vivienda de este vecino de Morata de Tajuña (Madrid) nos deja sin palabras: todas las habitaciones están llenas de basura.

En la cocina se acumulan kilos y kilos de comida podrida, en descomposición. Dentro de la nevera, el moho y los bichos conviven con recipientes de comida totalmente podrida. Avanzamos por el pasillo, donde hay pequeñas neveras llenas de agua sucia en las que se almacenan alimentos difíciles de distinguir.

En el baño, más basura. La ducha está inutilizada, llena de muebles, comida y trastos de todo tipo. Lo mismo ocurre con el lavabo. "¿Pero usted no nota que huele mal?", le preguntamos. "Yo no noto nada. Huele bien, huele perfecto, yo me ducho todos los días", responde.

Todo empezó durante la pandemia

Los vecinos nos cuentan que todo esto empezó hace unos tres años, durante la pandemia. Poco a poco, este hombre empezó a tener comportamientos extraños y a almacenar basura en casa. Dicen que ha perdido la cabeza y les preocupa su salud y que pueda ocurrir algo grave en su piso: "Hay tres bombonas de gas y los cables de la luz tirados por el suelo. Cualquier chispazo o cualquier cosa... Podría haber una tragedia", nos cuentan.

Ellos están desesperados. El olor en los rellanos es tan desagradable que han tenido que instalar ambientadores por todas partes, pero eso tampoco sirve de nada. También usan productos para desinfectar toda la escalera, ya que "se puede coger aquí una enfermedad, muy fácil", explican.

Una situación ante la que están indignados: "Es que tenemos miedo. Los bichos, el olor... y nadie hace nada. ¿Qué tiene que pasar? ¿Una desgracia?", se pregunta una vecina.

Los vecinos piden ayuda

Los vecinos insisten en que es una persona enferma que tiene síndrome de Diógenes y necesita ayuda. "Es que no hay quien aguante esto", nos explican. La convivencia en el bloque es imposible. Hay cucarachas por todas partes: "Se cruzan de una casa a otra", "escalan por todos los sitios", "tenemos que tener las ventanas cerradas", nos cuentan algunas vecinas.

Han intentado hablar con este hombre que vive en el segundo: "Le dije que necesitaba ayuda y dice que no, que él está bien. Creemos que hay que incapacitarle". El Ayuntamiento de Morata de Tajuña asegura que los servicios sociales llevan más de un año intentando ayudarle y que ahora, por fin, el hombre ha aceptado la ayuda. La próxima semana irán a su casa para valorar la situación.