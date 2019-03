Los agentes aseguran que los huesos de 'Las Quemadillas' estaban vigilados

El jefe de la brigada de la Policía Científica de Córdoba ha mostrado su extrañeza por el tamaño de la hoguera que se encontró nada más acceder a la finca de 'Las Quemadillas', propiedad del padre de José Bretón, que está siendo juzgado acusado de asesinar a sus dos hijos en octubre de 2011.

Durante su declaración ante el jurado popular, el jefe de la policía científica ha explicado que nada más llegar a la finca el 9 de octubre de 2011 se "tropezó" con una "hoguera extraña" debido a su tamaño -ya que incluso se habían "chamuscado" algunos naranjos- y a la forma, al ser "alargada en lugar de redonda".

El especialista también se extrañó de que hubiera una "mesa metálica" en el centro de la hoguera, por lo que solicitó de inmediato la presencia de un medico forense, que se retrasó varias horas. Debido a la "multitud" de restos óseos que se encontraron y a la tardanza del médico forense, se decidió recoger tres muestras para su análisis en sede policial, que fueron introducidas en sobres y debidamente precintadas.

"No había una tensión especial en el ambiente", aseguran

Al llegar el forense y tras una inspección ocular no se pudo determinar el origen animal o humano de los restos, por lo que era necesario un análisis más minucioso de las muestras recogidas y se decidió proteger y custodiar la hoguera hasta que al día siguiente llegara la perito especialista.

Por su parte, el agente de la Policía Científica de Córdoba que auxilió a dicha especialista ha asegurado que el trabajo en la hoguera fue minucioso y que "en ningún momento" hubo "presiones" para dar un dictamen que pudiera esclarecer el origen de los restos. El agente ha explicado que durante el análisis de la hoguera los restos fueron depositados en sobres y cajas para ser trasladados a dependencias policiales y proceder a su análisis.

Ha añadido que "no había tensión en el ambiente", aunque sí se era consciente de que el escenario "podía ser relevante". El agente ha asegurado que la hoguera "no fue manipulada" y que se recogieron "todos los restos óseos hallados" que eran de pequeño tamaño. Además, en sede policial quedaron "debidamente precintados y custodiados" hasta que fueron analizados por la perito antropóloga, y una vez acabado el análisis, el día 11 de octubre, fueron trasladados a Sevilla.

Los agentes niegan que la perito Josefina Lamas fuera presionada

En todo el tiempo de trabajo en la finca, "de ninguna manera se ejerció presión", de hecho ella explicaba cosas de los restos, que, según ha precisado, eran "sólidos", pero "debido a la combustión muchos de ellos estaban carbonizados y si se tocaba con algo duro se desprendían partículas". El día 11 de octubre la perito examinó los restos en dependencias policiales en una mesa se extendió un mantel de papel con cuadrícula y se reprodujo la hoguera.



En cuanto a una de las muestras que falta, ha explicado que los huesos estaban en "un estado delicado", por lo que le "extraña" que solo una pieza "se haya pulverizado" al examinarlas, aunque los dientes estaban bien, según ha respondido a preguntas de la fiscal del caso, María de los Angeles Rojas.



Cuando Lamas examinaba los huesos decía que algunos "eran compatibles con humano", según un agente

Por otra parte, a preguntas de la acusación particular, el agente policial ha señalado que cuando estaban en la hoguera trataban de "dirimir" si estaban ante el escenario de un crimen, aunque ha precisado que "el ambiente no era denso, era importante, pero no había una tensión especial en el ambiente".

Además, a preguntas de la defensa, ha explicado que se recogieron los restos de los huesos "que estaban visibles", y asegura que la hoguera "no fue removida" con un palo que estaba en las inmediaciones, que se examinó, pero "no era de relevancia para los hechos investigados", al tiempo que relata que la caja con las muestras "se precintó" y ha precisado que cuando Lamas los examinaba en algunos "decía que eran compatibles con humano", pero no recuerda haber escuchado que le exhortaran a Lamas que nada más que dijera que eran de humanos metían a Bretón en prisión.