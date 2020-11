Advierten del riesgo de contagiarse de coronavirus en los comercios

Los expertos recuerdan que dentro de las tiendas se dispara la posibilidad de contagio de coronavirus. Hacer compras también puede convertirse en una actividad de riesgo.

La investigadora, Lucy Yardley, de la Universidad de Southampton, en el Reino Unido, recuerda que si estamos más de 15 minutos a menos de dos metros de alguien que tenga el coronavirus, tendremos un contacto de riesgo. Por lo que recuerda que no deberíamos pasar más de 15 minutos en el interior de una tienda.

Yardley afirma que "cuanto menos tiempo pases en ellas, más seguro estarás. Si pasas tiempo, lo suficientemente cerca de alguien, entonces no se necesitan 15 minutos para captar el virus". No obstante, ha indicado que si se cumple con el distanciamiento social de dos metros y con el uso de mascarilla en el interior de los establecimientos, no debería de existir riesgo.

A todo ello hay que unir que en el interior de las tiendas, centros comerciales, hay menos ventilación. Y también hay riesgo al tocar objetos que han tocado otros.

Y durante este Black Friday se ha visto aglomeraciones en las puertas de muchas tiendas para acceder a las tiendas, que cumplen con un límite de aforo ante el coronavirus. Una situación muy habitual en las semanas previas a las fiestas navideñas donde muchos aprovechan para comprar regalos.

Los Gobierno estudian si van a tomar medidas para evitar las aglomeraciones en las zonas comerciales y evitar imágenes como las vividas este fin de semana en las grandes ciudades de España donde el encendido de las luces y el Black Friday hizo que centenares de personas salieran a la calle.