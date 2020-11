Este 2020 el accesorio por excelencia es la mascarilla. Muchas marcas de moda se han lanzado a su fabricación. Estampadas, coloridas o de fantasía, cualquier diseño es bueno. Lo útlimo es una funda para mascarillas hecha con perlas. Las venden en una tienda de Japón, donde también se pueden comprar mascarillas con cristales de Swarovski y diamantes. Pero no son aptas para todos los bolsillos, ya que la más económica supera los 9.000 euros.

Las empresas y firmas de moda han reconvertido la producción de las mascarillas tradicionales de color blanco por alternativas menos aburridas. Recientemente Kukuxumusu ha lanzado dos líneas de mascarillas higiénicas desechables para los pequeños de la casa.

Una propuesta divertida inspirada en los cuentos infantiles de toda la vida. Eso sí, hay que tener en cuenta que lo principal es la seguridad que ofrecen frente al coronavirus. Para ello tienen que ser eficaces ¿cómo?

Homologada y que cumpla la normativa

La Organización Colegial de Enfermería advierte que lo primero que se debe tener en cuenta al comprar una mascarilla de tela es que se cumple la normativa UNE 0065 o la homóloga europea, CWA17553.

Es preciso que el producto que se adquiere esté homologado, que cumple la normativa vigente y que está testado. Por tanto, las que no deben utilizarse en ningún caso son las mascarillas caseras que no están hechas con los materiales recomendados. Tampoco las que se venden en establecimientos comerciales pero no cumplen la normativa.