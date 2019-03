Dos menores de cada clase sufren acoso escolar

Al menos uno de cada cinco niños y una de cada siete niñas de entre 12 y 16 años están implicados en algún caso de "ciberacoso", según un informe de Unicef emitido con motivo del Día Internacional de la Internet Segura.

El acoso continúa fuera de clase con el uso de las nuevas tecnologías que impide a los menores aislarse de este tipo de agresiones.

Unicef ha lanzado la campaña '#2entuclase', que bajo el lema "no calles, no seas cómplice", tiene como finalidad promover un cambio de actitud entre los adolescentes e impulsarlos a "que no tengan miedo de ser ellos mismos, y detectar y rechazar el acoso".

Entre los colectivos más afectados por el acoso destaca el LGTBI. Según el estudio "Ciberbullying LGTB_fóbico" son los que, por su orientación sexual, sufren más humillaciones e insultos.