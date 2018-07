Un abuelo con 3 hijos en paro reparte el premio de la Lotería entre su familia

Juan López, un vecino de la Comunidad Valenciana, lo tenía claro: quería un décimo acabado en uno y otro en siete. Lleva 30 años residiendo en la comunidad valenciana aunque es natural de un pueblo de Granada. Juan tiene cinco hijos, tres de ellos en el paro, y once nietos.

No hay palabras para describir la emoción que sintió cuando descubrió que le había tocado la Lotería, según relata. "Se me caen las lágrimas", asegura. Fue Pili, una de sus hijas, quien comunicó la noticia a su padre. Le llamó para decirle que llevaban dos décimos del número premiado.



Haciendo cuentas, y restando lo que les retiene Hacienda calculan que el premio asciende a 320.000 euros limpios. El agraciado quiere comprarse un piso, y repartir 30.000 euros para cada hijo. La Lotería ha hecho que esta familia pase de no poder comprar regalos a pasar una Navidad por todo lo alto. Su capricho más inmediato será un crucero por el Mediterráneo. Juan tiene claro que esas vacaciones de ensueño las pasará solo con su mujer.