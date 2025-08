Un conductor se libra 'por los pelos' de chocar de frente contra un camión con una maniobra brusca

Susto el que se han llevado en la localidad alicantina de Benitachell, donde un turismo ha tenido que realizar una maniobra brusca para poder evitar salirse de la carretera. Las cámaras de tráfico de la calle grabaron la peligrosa situación que se vivió en la calle del pueblo. El turismo tuvo que salirse de la calzada y subirse a la acera para evitar chocarse de frente contra el camión que circulaba en sentido contrario.

Las calles en ese momento no estaban transcurridas, pero la escena podría haber sido peor si en la acera hubiera habido peatones o si, en caso de accidente frontal, hubiera habido peatones en la acera próxima al sentido del camión. Aunque los vecinos cuentan que no es la primera vez que sucede puesto que lamentan que la situación se ha descontrolado y explican que la zona no es segura para circular ni para caminar.

Con unos 4.000 vecinos censados en su padrón, el pueblo alicantino de tiene una de sus calles diariamente colapsada por el tráfico. Una situación que los vecinos han calificado como "muy peligrosa", ya que por una de sus calles pasan alrededor de 30.000 vehículos diariamente. Y es que la calzada apenas tiene 5 metros, lo que provoca que cada día se vean escenas de tensión y peligro en el municipio.

Los vecinos no aguantan más

El riesgo de accidentes cada vez va en aumento, y los vecinos piden soluciones a las instituciones lo antes posible. Temen el incremento de tráfico en verano y advierten que puede que llegue un día en que tengan que lamentar un accidente o lo peor de todo, víctimas mortales. Porque muestran que la calzada y la acera no son seguras para el tránsito porque no son lo suficientemente anchas.

La calzada de doble sentido mide cuatro metros y medio de ancho, lo que no garantiza una correcta seguridad tanto para los conductores como para los peatones. Se trata de un colapso que afecta de lleno a la seguridad vial de los vecinos de la calle, a su movilidad dentro del municipio y también a la calidad de vida del pueblo.

"Lo que no es normal es que te tires más de veinte minutos para poder salir de tu casa y del pueblo con el coche", insistía un vecino. Otro de ellos explicaba que tenía que salir con mucha antelación de su casa para poder llegar a tiempo a su trabajo "por el atasco diario que hay en esa vía". Hay valientes que se desplazan con bicicleta, pero señalan que para los ciclistas "esta situación es un infierno".

El Ayuntamiento pide soluciones

El alcalde de la localidad, Miguel Ángel García, denuncia que "no puede existir un vial dentro del municipio que soporte el volumen de tráfico diario". Además, recalca que no solo se ha convertido en un problema de seguridad vial para los conductores, sino que ya es algo vital para las personas del pueblo que viven ahí y que transitan por esa calle.

Desde el Ayuntamiento han pedido que se tomen soluciones lo antes posible. Una de las alternativas que han propuesto es la creación de una circunvalación "que sea capaz de desviar el tráfico tan congestionado que hay en la zona cada día". La carretera es la CV-740, que da acceso al municipio y a la vez al polígono industrial del pueblo.

