Las monjas mayores de Belorado quieren seguir en el convento y quedarse con las excomulgadas

La representación legal de las exmonjas de Belorado ha presentado ante el Juzgado de Briviesca (Burgos) los escritos en los que las monjas mayores manifiestan su voluntad de quedarse con las excomulgadas, después de que una comisión judicial acudiera este viernes a Orduña (Bizkaia) para ofrecerles el traslado a otros monasterios de la Federación de las Clarisas.

Los escritos, presentados por el abogado Enrique García de Viedma en representación de las hermanas mayores, piden la personación de las mismas en el procedimiento de provisión de medidas judiciales de apoyo a personas con discapacidad abierto en el Juzgado de Briviesca, a instancias de la Fiscalía de Mayores.

Recogen, igualmente, su oposición a cualquier medida cautelar o definitiva que suponga su traslado del Monasterio de Orduña, al que fueron trasladadas desde Belorado en la noche del pasado martes, tras el juicio por desahucio a las excomulgadas, y que a las mayores no les afecta dado que son la legítima comunidad religiosa de Belorado a ojos del Arzobispado de Burgos.

Florentino Aláez, compañero de García de Viedma en la representación legal, ha explicado a la agencia EFE que recogen expresamente que las hermanas mayores "se oponen a cualquier medida cautelar o definitiva que implique el traslado a un lugar diferente del que viven actualmente o en compañía de personas diferentes a las hermanas clarisas, con las que conviven y las que las cuidan".

Ha relatado que la comisión judicial que se personó este viernes en Orduña, tras pasar por Belorado y comprobar que las mujeres ya no se encontraban allí, intentaba ejecutar el auto dictado por la jueza de Briviesca de medidas cautelares, tras estimar la petición de la Fiscalía, autorizando el traslado de las hermanas mayores a otros monasterios de la Federación de Clarisas.

Sin embargo, las mayores manifestaron claramente su voluntad de permanecer en ese lugar y con sus hermanas, lo que fue recogido por la Guardia Civil en un acta y un vídeo, ha indicado en un comunicado remitido por el portavoz de las exmonjas, Francisco Canals, que ya tienen la Fiscalía y el Juzgado.

Ahora se suman los escritos remitidos por García de Viedma, en representación de cuatro de las cinco religiosas, el quinto no se ha podido presentar, y los abogados esperan de este modo que se frene cualquier nuevo intento de personarse en Orduña, pues además insisten en que las mayores también han participado del cisma y "tienen dicho por escrito que el comisario pontificio no las representa".

Desahucio

La presencia de la comisión judicial, con agentes de la Guardia Civil a los que acompañaban también representantes del Arzobispado de Burgos y de la Federación de Clarisas, coincidía con la publicación de la sentencia del Juzgado de Briviesca que da la razón a la Iglesia católica en su demanda de desahucio contra las ocho exmonjas de Belorado.

La sentencia, que se puede recurrir en la Audiencia Provincial de Burgos, ha condenado a las exreligiosas a desalojar el monasterio, dejarlo "libre y expedito y a disposición" del Arzobispado de Burgos "con apercibimiento de lanzamiento si no lo hacen voluntariamente", si bien no ha marcado un plazo para hacerlo. Los abogados de las exmonjas ya han anunciado que presentarán el recurso, para lo que tienen 20 días hábiles, así que dado que agosto es inhábil judicialmente, dispondrán hasta finales de septiembre para hacerlo efectivo y confían en que la sentencia no se ejecute hasta que no sea definitiva.

