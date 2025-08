La localidad de Castilblanco de los Arroyos (Sevilla) entra en alerta por la circulación del Virus del Nilo Occidental

La Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía ha declarado 'área en alerta' al municipio sevillano de Castilblanco de los Arroyos. Con un total de 5.171 habitantes, se ha confirmado la circulación y propagación del virus del Nilo occidental (VNO), que se contagia a través de los mosquitos Culex perexiguus.

Esta especie ha sido observada en diferentes trampas que había colocadas en el mismo término municipal. Estos aparatos pertenecen al sistema de vigilancia entomológica de la Diputación de Sevilla, quienes están haciendo una amplia labor de observación y análisis en toda la zona.

Han informado de la decretación del nivel de riesgo de medio a alto de todo el municipio una vez finalice el periodo de área en alerta. Una vez realizada la evaluación epidemiológica de este hecho, teniendo en cuenta las distancias a los núcleos de población cercanos y las condiciones ambientales y meteorológicas de la zona, y de acuerdo con lo establecido por el Programa de Vigilancia y Control Integral de la Fiebre del Nilo Occidental de Andalucía, la Consejería de Salud ha declarado "el área de alerta en el municipio durante cuatro semanas seguidas sin que se evidencie nueva circulación del virus del Nilo occidental".

Problema extendido en todo el valle

Asimismo, la consejería ha convocado una mesa técnica a nivel provincial el próximo lunes con el fin de evaluar la situación que están afrontando diversos municipios por la presencia de estos mosquitos en las zonas del Bajo Guadalquivir.

El decreto de estas nuevas zonas de alerta supone intensificar los tres tipos de vigilancia que hay: la entomológica, animal y humana. Además de activar las acciones de promoción en residencias de la zona y campamentos y, sobre todo, reforzar las acciones de comunicación a los habitantes y ciudadanos de la comarca. Para ello se quiere recurrir a las farmacias comunitarias y enfermerías para que sean ellos quienes también realicen esa labor de educación, para que la gente pueda adoptar medidas preventivas frente a las picaduras de este mosquito y evitar los casos de fiebre del Nilo occidental en el sur peninsular.

¿Qué es y cómo afrontarlo?

El virus del Nilo Occidental es una enfermedad infecciosa que se transmite con mayor frecuencia por la picadura de un mosquito infectado con la enfermedad. La mayoría de las personas picadas no suelen presentar síntomas, mientras que algunas sí que pueden desarrollar síntomas leves. Sin embargo, existen ocasiones en las que el virus puede causar síntomas graves si entra en el cerebro de la víctima.

Según los expertos, se transmite generalmente a través de la picadura de un mosquito que esté infectado. No obstante, puede transmitirse de persona a persona, aunque no es lo común y no suele ocurrir. Las formas de que este último escenario pueda suceder son a través de un trasplante de órgano o una transfusión de sangre.

Si se está embarazada, recalcan que también se puede transmitir el virus al feto durante la gestación o el parto. Y después del parto, se puede transmitirlo al bebé durante la lactancia, por lo que piden a las embarazadas que extremen las precauciones si se encuentran en zonas con la circulación del mosquito.