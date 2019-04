Esther Vaquero: "El feminismo hay que buscarlo todos los días del año, no sólo el 8 de marzo: os animo a que lo hagáis los 365 días del año"

La presentadora de Antena 3 Noticias 2, Esther Vaquero, ha querido lanzar un mensaje por el Día de la Mujer. Explica que es un día que "siempre" le ha "molestado" porque "antes se le llamaba el Día de la Mujer trabajadora" y siempre ha pensado que el que le puso el nombre "no estuvo muy acertado", porque "quizá debería haber pensado en el Día de la Mujer Asalariada, ya que celebran la incorporación de la mujer al mercado laboral".

Subraya que "trabajadoras las ha habido siempre" y recuerda la figura de mujeres cercanas como su madre, su abuela, o sus tías, mujeres que "han trabajado toda la vida en casa". Vaquero hace un parón para explicar que no conoce "un trabajo tan necesario y poco agradecido", además de recordar que "no existe jubilación en este caso".

"Me molesta un poco este día porque últimamente, desde el año pasado, se ha puesto un poco de moda esto del feminismo. Tenemos que aprovecharlo como mujeres, hay que tirar de esa moda para conseguir derechos e igualdad de oportunidades, pero me molesta un poco esta lluvia de oportunistas que se quieren subir a este carro y en realidad lo que hacen es una especie de 'postureo' porque no son feministas, no buscan la igualdad del hombre y la mujer", indica.

"Me molesta ese 'postureo' y además creo que el feminismo hay que buscarlo todos los días del año, no solamente el 8 de marzo. Así que os animo a que lo hagáis los 365 días del año", concluye la presentadora.