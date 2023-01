El testimonio de una víctima del anticonceptivo Essure, tuvieron que quitarle las trompas de Falopio y el útero

Nos remontamos al año 2002, cuando se presentó el anticonceptivo Essure como alternativa a la ligadura de trompas y que consiste en un muelle de Nitinol, una mezcla de níquel y titanio, que se coloca en el interior de las trompas de Falopio, provocando el cierre de las mismas y evitando así la concepción.

Tras salir al mercado, empezaron a aparecer los primeros casos de efectos secundarios de ese método anticonceptivo: mareos, sangrados y hasta dolor pélvico, este último ocasionado por la mala colocación de los muelles en las trompas. Se observaron otros síntomas, como el picor o urticaria, relacionados con la alergia al níquel.

No eran muchos los casos de complicaciones y, por eso, el anticonceptivo seguía comercializándose y se mantenía en el mercado. Sin embargo, conforme pasaban los años, muchas de las secuelas que, en principio, eran más leves, se iban agravando. Ya en 2017 el dispositivo dejó de comercializarse y la farmacéutica productora, Bayer, retiró todos los que quedaban en el mercado.

En nuestro país, 80.000 mujeres se implantaron el dispositivo. De todas ellas, más de 40.000 –más de la mitad- lo han rechazado.

Demanda a Bayer y a la Agencia Española del Medicamento

Un grupo de víctimas del anticonceptivo Essure está preparando una demanda contra Bayer, la productora del dispositivo; Comercial Médico Quirúrgica S.A (CMQ), la comercializadora del producto; y, además, esa demanda irá dirigida a la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS).

Las mujeres afectadas denuncian no recibir la atención necesaria ante un deterioro evidente de su salud. En el caso de una de ellas, lo que en un principio parecían migrañas, desembocó en tener que someterse a una operación para retirar el anticonceptivo. No obstante, la historia no terminó ahí. Los síntomas persisten y tendrá que volver a pasar por el quirófano, ya que un resto del dispositivo –al romperse- se quedó dentro. Ahora tienen que sacarle el útero.

Damaris Mallo es otra víctima. Le cuenta a un equipo de Antena 3 Noticias que, tras dar a luz a su segundo hijo, la matrona le recomendó ese método anticonceptivo y ella accedió a ponérselo. Al poco tiempo de hacerlo, comenzaron los síntomas. A día de hoy, tiene fibromialgia en grado dos y otras afecciones derivadas del dispositivo. Se lo retiraron y, al hacerlo, tuvieron que quitarle también las trompas de Falopio y el útero. Los síntomas continúan.

Desde la Asociación Española de Afectadas por Essure, piden a todas las mujeres que denuncien y se unan a asociaciones como la suya para luchar por sus derechos.