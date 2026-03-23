24 imputados por narcotráfico excarcelados tras una sentencia del Constitucional

105 personas fueron detenidas a principio de año en Canarias y Andalucía, en una importante operación, denominada 'Sombra Negra'. Estos narcos habían introducido en Europa 57.000 kilogramos de cocaína en un solo año, con un valor superior a 1.500 millones de euros. Utilizaban lanchas de alta velocidad que transportaban la droga desde Sudamérica al sur de la península y al archipiélago canario, donde contaban con una logística terrestre asentada en varias islas.

Ahora, la Audiencia Nacional ha dejado en libertad a 24 de esos narcos. Este polémico hecho ocurre tras una sentencia del Tribunal Constitucional que obliga a los jueces a dar más detalles a los encarcelados en prisión provisional aunque su causa esté "bajo secreto". El Constitucional dictamina que no basta con facilitar al investigado una descripción genérica de los delitos que se le imputan, sino que el juez tiene que concretar, detallar las pruebas, incluso las transcripciones de las conversaciones telefónicas. Identificar de forma precisa cuál es la llamada, el minuto, el documento. Y eso no pasó con esos 24 arrestados.

El juez no concretó "el contenido de los indicios" al estar la causa secreta. Por ello consideran que su derecho a defenderse a podido verse vulnerado. Es decir, a esas 24 personas investigadas por narcotráfico no se les ha dejado en libertad porque haya falta de pruebas, sino por cómo se les ha enviado a prisión.

Los motivos de la decisión

Están en la calle no porque falten pruebas sino por cómo les enviaron a la cárcel. El Constitucional considera que los investigados deben conocer con detalle las pruebas que sustentan su prisión provisional para poder defenderse.

24 investigados salen en libertad, basándose en esta sentencia del Constitucional: El juez no concretó "el contenido de los indicios" al estar la causa secreta.

La fiscalía antidroga avisa de liberaciones "masivas"

La Fiscalía Antidroga teme una avalancha de recursos y advierte de la imposibilidad de mantener el secreto de las investigaciones. Consideran que las investigaciones pueden entorpecerse y verse seriamente comprometidas. Por su parte, el Constitucional se defiende y dice que no cree que su sentencia deba provocar excarcelaciones.

Los fiscales temen también que se entorpezcan las investigaciones. El Constitucional hizo lo mismo con otro detenido implicado en el narcotunel que conectaba Ceuta con Marruecos para el tráfico de hachís. Su abogado recurrió el auto de prisión y acabó quedando en libertad.

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