La Xunta de Galicia lanzará a partir de abril un certificado para la vacunación contra el coronavirus

La Xunta de Galicia ha anunciado que a partir de abril pondrá en marcha un certificado digital de vacunación contra el COVID-19 con el que acreditar que se ha recibido la dosis contra el coronavirus, que la persona en cuestión tiene un PCR negativo o que ya ha pasado la enfermedad.

Según indicó la consejería de Sanidad, será un ensayo que permitirá contar con una acreditación ya previa al certificado verde que prepara la Unión Europea para todos los países con el fin de facilitar la movilidad.

Así lo avanzó el martes el consejero de Sanidad gallego, Julio García Comesaña, agregando que el certificado en cuestión contará con un código QR para la autentificación de los datos, estará disponible en primer lugar para los vacunados contra el COVID-19 y se podrá consultar en las aplicaciones sanitarias Pass Covid y Sergas Móbil. También se podrá imprimir en formato papel.

No vinculante

Según explicó García, el certificado será, de momento, "meramente informativo", indicó La Voz de Galicia. Es decir que todavía no será vinculante para decidir quién puede moverse y quién no, independientemente de si se ha pasado la enfermedad o no o de si se cuenta con un PCR del virus negativo.

Esta iniciativa llega dos semanas después de que la Comisión Europea presentase oficialmente su propuesta de certificado digital verde. Un proyecto que ocho días más tarde fue respaldado por el Parlamento Europeo.

Puedes comprobar cómo avanza el ritmo de vacunación en tu comunidad a través de nuestro CuentaVacunas.